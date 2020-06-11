https://ria.ru/20200611/1572836840.html
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
2020-06-11T22:55
2020-06-12T02:56
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
общество
в мире
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Сергей
Она по любому не знает. Не может в России медицина быть лучше, чем у всех. Щас забухорные расскажут правду. Они точно знают как было )))
64
Von Stirliz
Массовая медицина? Запросто может! В случае этой заразы нет необходимости в какой-то супер-пупер аппаратуре или препаратах! А вот количество оборудованных коек и врачей общей практики у нас куда выше.
45
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество, в мире
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
прокомментировала слова директора программы ВОЗ
по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса
в стране "необычно низкой".
Вуйнович подчеркнула, что у ВОЗ "ни в коем случае" нет претензий к статистике по COVID-19 в России
.
"Доктор Райан показал обширную идею, он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы и просто высказал свое мнение. Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет", — сказала она в интервью Business FM
.
Представитель ВОЗ в России отметила, что большие объемы тестирования на коронавирус позволили стране "иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с эпидемией". Она подчеркнула, что российские показатели отражают реальную ситуацию с распространением заболевания, а власти исполняют руководство ВОЗ "по применению международной классификации заболевания".
"На этот момент мы смотрим только статистику, другие факторы будут рассматриваться позже. Это привело к тому, что в одной стране смертность выше, а в другой ниже", — пояснила она.
Вуйнович добавила, что в России почти в 100% случаев смертей делается вскрытие, что повышает точность статистики.
При этом собеседница радиостанции положительно отнеслась к опыту стран, которые пересматривают статистику по COVID-19, "потому что она позволяет системе увидеть, как двигалась эпидемия".
"Надо быть готовыми посмотреть, какие меры были более или менее эффективными", — заявила она.
Пандемия COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые обнаружили в конце прошлого года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По информации ВОЗ, заразилось свыше 7,2 миллиона человек, более 413 тысяч скончались.
В России на сегодняшний день выявили 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 261 150 пациентов выздоровели, 6352 человека умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.