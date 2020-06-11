В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".

Вуйнович подчеркнула, что у ВОЗ "ни в коем случае" нет претензий к статистике по COVID-19 в России

"Доктор Райан показал обширную идею, он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы и просто высказал свое мнение. Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет", — сказала она в интервью Business FM

Представитель ВОЗ в России отметила, что большие объемы тестирования на коронавирус позволили стране "иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с эпидемией". Она подчеркнула, что российские показатели отражают реальную ситуацию с распространением заболевания, а власти исполняют руководство ВОЗ "по применению международной классификации заболевания".

"На этот момент мы смотрим только статистику, другие факторы будут рассматриваться позже. Это привело к тому, что в одной стране смертность выше, а в другой ниже", — пояснила она.

Вуйнович добавила, что в России почти в 100% случаев смертей делается вскрытие, что повышает точность статистики.

При этом собеседница радиостанции положительно отнеслась к опыту стран, которые пересматривают статистику по COVID-19, "потому что она позволяет системе увидеть, как двигалась эпидемия".

"Надо быть готовыми посмотреть, какие меры были более или менее эффективными", — заявила она.

Пандемия COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые обнаружили в конце прошлого года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По информации ВОЗ, заразилось свыше 7,2 миллиона человек, более 413 тысяч скончались.

В России на сегодняшний день выявили 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 261 150 пациентов выздоровели, 6352 человека умерли.