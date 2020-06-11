https://ria.ru/20200611/1572836790.html
Руденя: в Верхневолжье в этом году построят 137 километров газовых сетей
2020-06-11T22:54
2020-06-11T22:54
тверская область
игорь руденя
тверская область
экономика
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игорь руденя, тверская область, экономика
Руденя: в Верхневолжье в этом году построят 137 километров газовых сетей
ТВЕРЬ, 11 июн – РИА Новости.
В Тверской области
в этом году планируется построить газовые сети и межпоселковые газопроводы протяженностью более 137 километров, сообщил губернатор области Игорь Руденя
.
"
Мы как регион, в котором насчитывается 13 негазифицированных муниципалитетов из 42, активно участвуем в программе газификации. 1 октября текущего года будет окончательно оформлена программа актуализации газификации региона на пять лет, с 2021 года по 2025 год включительно. Уже четыре года системно работаем по программе газификации. В том числе за областные средства проектируем газопровод Ржев-Нелидово, что позволит газифицировать юго-запад региона - Оленино, Западную Двину и другие районы", – сказал глава региона, выступая в четверг вечером в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь
.
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