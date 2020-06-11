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Комитет сената США одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов
2020-06-11T22:49
элизабет уоррен
thaad
дональд трамп
сша
в мире
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Щас опять распилят. Никак не накушаются. Военные авто разваливаются на ходу, от F-35 куски отваливаются. Пилят и пилят народный американский бюджет.
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элизабет уоррен, thaad, дональд трамп, сша, в мире

Комитет сената США одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов

22:49 11.06.2020
351
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
За законопроект проголосовали 25 членов комитета, против были двое. Законопроект еще должен принять полный состав сената, затем его следует согласовать с проектом палаты представителей и при необходимости проголосовать вновь, и лишь затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Среди мер законопроекта — предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
Также оборонный бюджет расширяет финансирование элементов ПРО и гиперзвукового оружия, в том числе компонентов для батарей заатмосферного перехвата THAAD.
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370019
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Элизабет УорренTHAADДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Щас опять распилят. Никак не накушаются. Военные авто разваливаются на ходу, от F-35 куски отваливаются. Пилят и пилят народный американский бюджет.
11 июня, 23:12
ССергей
1100000
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