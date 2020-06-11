https://ria.ru/20200611/1572836591.html
В Саратове пожарные устранили тление бывшего мусорного полигона
2020-06-11T22:41
2020-06-11T22:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волжский район
саратов
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский район, саратов, происшествия
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Пожарные провели проливку тлеющих очагов на бывшем Гусельском полигоне твердых коммунальных отходов в Волжском районе Саратова
, задымления нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС
.
Ранее в минприроды региона сообщили агентству, что поздно вечером в среду поступило сообщение о задымлении на полигоне, а утром в четверг специалисты перехватили начинавшееся возгорание на площади 0,1 гектара, локализовали его и проводили работы по устранению задымления. Прокуратура Волжского района Саратова по факту загорания на территории бывшего Гусельского мусорного полигона начала проверку.
"Три пожарных расчета МЧС были вызваны на тушение загорания на недействующем полигоне твердых бытовых отходов в Волжском районе Саратова. Специалисты МЧС провели работы по проливке тлеющих очагов. В настоящее время на месте горения задымления нет. Силами администрации города - погрузчиками, самосвалами - проводятся работы по рекультивации полигона", - сказала собеседница агентства.