В Саратове пожарные устранили тление бывшего мусорного полигона

Ранее в минприроды региона сообщили агентству, что поздно вечером в среду поступило сообщение о задымлении на полигоне, а утром в четверг специалисты перехватили начинавшееся возгорание на площади 0,1 гектара, локализовали его и проводили работы по устранению задымления. Прокуратура Волжского района Саратова по факту загорания на территории бывшего Гусельского мусорного полигона начала проверку.