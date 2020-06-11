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Число жертв коронавируса в Израиле достигло 300
2020-06-11T22:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
биньямин нетаньяху
израиль
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

Число жертв коронавируса в Израиле достигло 300

22:38 11.06.2020
372
© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 214 с вечера среды, общее число инфицированных достигло в среду вечером 18 569, еще один пациент с таким диагнозом скончался, общее число жертв достигло 300, сообщило министерство здравоохранения страны.
Как сообщает минздрав, на данный момент в стране коронавирусом больны 3019 человек, 34 человека - в тяжелом состоянии, 24 нуждаются в искусственной вентиляции легких.
При этом 15 250 пациентов выздоровели, сообщает ведомство.
В четверг вечером премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении заявил, что правительство страны вновь рассматривает возможность возвращения к карантину.
"Если рост заболеваемости не остановить, то мы очень быстро вернемся к прежней ситуации", - сказал он, напомнив, что на пике первой волны фиксировалось более 760 новых случаев инфекции в сутки.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. Более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции. Перед этим в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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