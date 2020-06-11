Число жертв коронавируса в Израиле достигло 300

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Число случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 214 с вечера среды, общее число инфицированных достигло в среду вечером 18 569, еще один пациент с таким диагнозом скончался, общее число жертв достигло 300, сообщило министерство здравоохранения страны.

Как сообщает минздрав, на данный момент в стране коронавирусом больны 3019 человек, 34 человека - в тяжелом состоянии, 24 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

При этом 15 250 пациентов выздоровели, сообщает ведомство.

В четверг вечером премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении заявил, что правительство страны вновь рассматривает возможность возвращения к карантину.

"Если рост заболеваемости не остановить, то мы очень быстро вернемся к прежней ситуации", - сказал он, напомнив, что на пике первой волны фиксировалось более 760 новых случаев инфекции в сутки.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. Более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции. Перед этим в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.