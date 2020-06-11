https://ria.ru/20200611/1572836296.html
Фестиваль "Нашествие" перенесли на июль 2021 года
2020-06-11T22:28
2020-06-11T22:28
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь руденя
нашествие
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тверская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь руденя, нашествие, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тверская область
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Организаторы фестиваля "Нашествие"
сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, сообщается
на официальном сайте фестиваля в четверг.
Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя
сообщил, что фестиваль в этом году не состоится из-за предписаний Роспотребнадзора
.
"Мы до последнего момента хотели, чтобы "главным приключением года" для наших зрителей стало "Нашествие", но в этом году такой слоган достается коронавирусу. Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях такого масштабного и массового мероприятия, как "Нашествие", в настоящее время не представляется возможным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате было принято решение о переносе фестиваля на июль 2021 года.
"Пожалуйста, сохраните свой билет, мы с вами обязательно встретимся на нашем фестивальном поле в следующем году", - заключили организаторы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.