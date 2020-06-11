Фестиваль "Нашествие" перенесли на июль 2021 года

"Мы до последнего момента хотели, чтобы "главным приключением года" для наших зрителей стало "Нашествие", но в этом году такой слоган достается коронавирусу. Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях такого масштабного и массового мероприятия, как "Нашествие", в настоящее время не представляется возможным", - говорится в сообщении.