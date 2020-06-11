Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572836034.html
Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов и золотых медалей
2020-06-11T22:31
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/92014/67/920146783_0:1:601:339_1200x0_80_0_0_15094932467d2992694e353c3644ae80.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572831078.html
https://na.ria.ru/20200527/1572063996.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572836034.html?chat_room_id=1572836034
Новости
ru-RU
1504
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/92014/67/920146783_0:1:601:339_1200x0_80_0_0_15094932467d2992694e353c3644ae80.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/92014/67/920146783_73:0:526:340_1200x0_80_0_0_20f3ae1e3e31326284c39fcdbadc603d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/92014/67/920146783_130:0:470:340_1200x0_80_0_0_1c0402dbdc23d11b9046e0b077de2436.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество

Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов и золотых медалей

22:31 11.06.2020
1504
© Министерство образования и науки РФАттестат о среднем общем образовании, награжденных золотой медалью
Аттестат о среднем общем образовании, награжденных золотой медалью
© Министерство образования и науки РФ
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство просвещения РФ утвердило порядок выдачи аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов школ и награждения медалями "За особые успехи в учении" в этом году, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что все выпускники получат аттестаты до 15 июня, единый госэкзамен будут сдавать только те, кто поступает в вуз, а золотые медали выпускники получат по результатам оценок в аттестате, без учета баллов ЕГЭ.
"Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку", - говорится в документе, определяющем порядок выдачи аттестатов выпускникам 9-х классов.
Также согласно этому документу, для получения аттестата по итогам 11 лет обучения необходимо иметь отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение).
Всероссийская олимпиада школьников
Вчера, 19:49
Без завышения оценок. Заслуженный педагог о том, что даст отмена ЕГЭ
Отмечается, что выпускник в праве попросить учебное заведение прислать ему цифровую копию документа, если он по каким-то причинам в настоящее время не может забрать оригинал.
Кроме того, министерством утверждены два приказа, согласно которым государственна итоговая аттестация, по результатам которой выдаются школьные аттестаты, и в 9-х, и в 11-х классах проходит в форме промежуточной аттестации.
"Медаль "За особы успехи в учении" вручается лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом", - говорится в еще одном приказе министерства.
Школьный аттестат
27 мая, 14:51
Эксперт рассказал о процедуре дистанционного приема в вузы
210004
Обсудить 0
РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
Путин поручил организовать проверку знаний школьников
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Встреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве
"Добивают упавшего". Рената Литвинова заступилась за Ефремова
Президент России Владимир Путин
Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста
Аттестат об основном общем образовании
В Минпросвещения рассказали, когда выпускники школ получат аттестаты
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Табло пункта обмена валют в Москве
Курс доллара превысил майский максимум
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
В Минпросвещения рассказали о тестировании на коронавирус на ЕГЭ
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
В России увеличили пособия по безработице
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Калифорнии обезвредили напавшего на полицейских
03:18Помпео поздравил россиян с Днем России
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
Лента новостейМолния