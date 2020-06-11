Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов и золотых медалей

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство просвещения РФ утвердило порядок выдачи аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов школ и награждения медалями "За особые успехи в учении" в этом году, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что все выпускники получат аттестаты до 15 июня, единый госэкзамен будут сдавать только те, кто поступает в вуз, а золотые медали выпускники получат по результатам оценок в аттестате, без учета баллов ЕГЭ.

"Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку", - говорится в документе, определяющем порядок выдачи аттестатов выпускникам 9-х классов.

Также согласно этому документу, для получения аттестата по итогам 11 лет обучения необходимо иметь отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение).

Отмечается, что выпускник в праве попросить учебное заведение прислать ему цифровую копию документа, если он по каким-то причинам в настоящее время не может забрать оригинал.

Кроме того, министерством утверждены два приказа, согласно которым государственна итоговая аттестация, по результатам которой выдаются школьные аттестаты, и в 9-х, и в 11-х классах проходит в форме промежуточной аттестации.