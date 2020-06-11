https://ria.ru/20200611/1572835813.html
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
2020-06-11T22:11
2020-06-12T02:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
москва
общество
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Станислав Попов
«Эпидемии» «коронавируса» могло бы не быть вообще - если бы наша драгоценная «власть» не желала бы ограбить людей. Люди, очнитесь - у вас отбирают будущее...
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, москва, общество
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле, следует из подготовленного на основе математического моделирования доклада Российского химико-технологического университета имени Менделеева.
"Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля — порядка 524 тысяч человек", — говорится в докладе
, опубликованном на сайте университета.
При этом ученые не исключают новых волн эпидемии. Для того чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.
"Таким образом, на сегодняшний день (9 июня) мы видим, что распространение эпидемии коронавируса COVID-19 в городе Москва укладывается на суперпозицию четырех волн, конец эпидемии в Москве — конец июня — начало июля. Численность к концу эпидемии — порядка 201 тысячи жителей", — говорится в докладе.
По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции.
Пандемия COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце прошлого года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По последним данным ВОЗ, заразилось свыше 7,2 миллиона человек, более 413 тысяч скончались.
В России на сегодняшний день выявили 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 261 150 пациентов выздоровели, 6352 человека умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.