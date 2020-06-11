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Религия и мировоззрение
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В РПЦ ответили на предложение канонизировать хирурга Пирогова
2020-06-11T22:33
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В РПЦ ответили на предложение канонизировать хирурга Пирогова

22:01 11.06.2020 (обновлено: 22:33 11.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкХирург Николай Иванович Пирогов
Хирург Николай Иванович Пирогов
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Канонизация - причисление к лику святых того или иного человека в Русской православной церкви - возможна только при соблюдении сразу нескольких критериев, а не какого-то одного, сообщил в четверг РИА Новости источник в РПЦ, комментируя идею митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки о возможной канонизации хирурга Николая Пирогова.
Ранее митрополит Лука предложил рассмотреть в Церкви вопрос о канонизации знаменитого хирурга, отметив, что он "всю свою жизнь посвятил на служение Богу". По мнению архиерея, в ситуации, когда "человечество стало все больше и глубже погружаться в неизлечимые болезни", ему "как никогда нужна помощь тех святых", которые могли бы помочь "в деле борьбы с этими тяжкими недугами".
"Нам необходимо подтвердить факт богоугодной жизни, посмертных чудес и народного почитания", - сказал источник, говоря о необходимых критериях для канонизации.
В связи с этим он напомнил определение Поместного Собора 1917-1918 годов о том, что "для причтения угодника Божия к лику святых необходимо, чтобы богоугодная жизнь праведника была засвидетельствована даром чудотворения по кончине его и народным почитанием его".
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По словам собеседника агентства, в данном определении Собора как раз указаны упомянутые три критерия для канонизации, причем это определение "лишь зафиксировало многовековую практику Русской православной церкви".
"Чудеса очень важны, потому что прославляет святого сам Бог. Именно Бог посылает людям знак из своей Божественной реальности - чудо, которое нельзя объяснить никакими земными обстоятельствами. На основании чудес рождается почитание подвижника народом, к нему начинают обращаться за помощью, иногда при жизни, иногда уже по кончине", - добавил источник.
В 2009 году отмечалось 200-летие со дня рождения хирурга, естествоиспытателя, педагога и общественного деятеля Николая Пирогова (1810-1881). Знаменитый врач создал образцовые по точности анатомические атласы и первым выступил с идеей пластических операций, выдвинул идею костной пластики, применил наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях.
Пирогов был участником обороны Севастополя 1855 года. Уже в то время он призывал отказаться от ранних ампутаций при огнестрельных ранениях конечностей с повреждениями костей. Сконструированная им маска для эфирного наркоза используется в медицине до сих пор.
Пирогов также был одним из создателей службы сестер милосердия. Он похоронен в своем имении Вишня под Винницей (Украина) в семейной усыпальнице. Его тело с согласия церковных властей было забальзамировано.
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
5 июня, 21:41Религия и мировоззрение
Иерарх УПЦ призвал изучить возможность канонизации хирурга Пирогова
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВинницаУкраина
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