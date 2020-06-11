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Премьер Ирака сообщил о готовившемся на него покушении
2020-06-11T22:03
мустафа аль-каземи
ирак
мосул
в мире
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мустафа аль-каземи, ирак, мосул, в мире

Премьер Ирака сообщил о готовившемся на него покушении

22:03 11.06.2020
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© AP Photo / Khalid MohammedПатрулирование улиц в Ираке
Патрулирование улиц в Ираке
© AP Photo / Khalid Mohammed
КАИР, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил в телевизионном обращении в четверг, что получил сведения от силовиков о готовившемся на него покушении.
"Я получил отчеты органов безопасности о планах убить меня во время визита в Мосул", - заявил премьер в ходе обращения.
Премьер охарактеризовал это как запугивание и шантаж. По словам аль-Каземи, он намерен "работать ради Ирака до последнего вздоха".
"Скажу некоторым политическим силам: я не боюсь", - подчеркнул аль-Каземи.
Аль-Каземи посетил Мосул в среду впервые с начала работы на должности премьера в мае.
Экс-глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи стал третьим кандидатом на должность премьера после ухода в отставку предыдущего главы правительства Аделя Абд аль-Махди и первым, кому удалось завершить возложенную на него миссию по формированию кабмина. Абд аль-Махди подал в отставку 30 ноября прошлого года на фоне волны народных протестов, охвативших страну в октябре и ставших самыми масштабными с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
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Мустафа аль-КаземиИракМосулВ мире
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