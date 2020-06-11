В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

Это самый низкий показатель с 25 мая.

В среду сообщалось о 53 умерших.

Таким образом, количество скончавшихся от COVID-19 в столице увеличилось до 3187 человек.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.

В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи вылечились.

Введенные ранее ограничения постепенно снимают по всей стране, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.

Мэр столицы Сергей Собянин призвал работодателей сохранить удаленный режим для сотрудников. Градоначальник также попросил москвичей по возможности не выходить из дома в праздники.