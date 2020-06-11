Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572835366.html
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом
2020-06-11T22:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1200x0_80_0_0_d2a9b7da7137fe6fecdfbdddfb3b0168.jpg
У меня жена с пневмонией и ковид лежала в Санкт-Петербурге в Ленэкспо. Это на самом деле страшно, у неё темпертура неделю держалась 38-39, потом скорая , кт и в больницу. В Ленэкспо каждый день приезжает больше чем выписывается и эпидемия будет всё лето это точно. Потому что меры не соблюдаются, не закрываются предприятия. На производстве вообще цирк, одни болеют их увозят лечат потом другие заражаются и так по кругу. А что делать, работать надо есть надо, кормить семью. Жена тоже принесла вирус с работы, она не ездила на метро и автобусе, живём рядом с работой.
10
3
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572835366.html?chat_room_id=1572835366
Новости
ru-RU
2472
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1200x0_80_0_0_d2a9b7da7137fe6fecdfbdddfb3b0168.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:0:2725:2045_1200x0_80_0_0_c89714e86b590a9308e935f453aac21d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_421:0:2468:2047_1200x0_80_0_0_dde967c8a627394c198911aff980e334.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

21:53 11.06.2020 (обновлено: 22:23 11.06.2020)
2472
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Это самый низкий показатель с 25 мая.
В среду сообщалось о 53 умерших.
Таким образом, количество скончавшихся от COVID-19 в столице увеличилось до 3187 человек.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.
В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи вылечились.
Введенные ранее ограничения постепенно снимают по всей стране, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.
Мэр столицы Сергей Собянин призвал работодателей сохранить удаленный режим для сотрудников. Градоначальник также попросил москвичей по возможности не выходить из дома в праздники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
5301615
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
Популярные комментарии
У меня жена с пневмонией и ковид лежала в Санкт-Петербурге в Ленэкспо. Это на самом деле страшно, у неё темпертура неделю держалась 38-39, потом скорая , кт и в больницу. В Ленэкспо каждый день приезжает больше чем выписывается и эпидемия будет всё лето это точно. Потому что меры не соблюдаются, не закрываются предприятия. На производстве вообще цирк, одни болеют их увозят лечат потом другие заражаются и так по кругу. А что делать, работать надо есть надо, кормить семью. Жена тоже принесла вирус с работы, она не ездила на метро и автобусе, живём рядом с работой.
11 июня, 22:26
Сергей Писсов
201700
Рекомендуем
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста
Американские флаги в Вашингтоне
В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 в Москве
Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Средний танк Т-34-85 на военном параде
По Красной площади после парада впервые пройдут около 30 танков Т-34
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
Курс евро подскочил выше 79 рублей впервые с 20 мая
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске по делу о разливе топлива
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Помпео поздравил россиян с Днем России
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
Лента новостейМолния