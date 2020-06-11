https://ria.ru/20200611/1572835366.html
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом
2020-06-11T21:53
2020-06-11T22:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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Сергей Писсов
У меня жена с пневмонией и ковид лежала в Санкт-Петербурге в Ленэкспо. Это на самом деле страшно, у неё темпертура неделю держалась 38-39, потом скорая , кт и в больницу. В Ленэкспо каждый день приезжает больше чем выписывается и эпидемия будет всё лето это точно. Потому что меры не соблюдаются, не закрываются предприятия. На производстве вообще цирк, одни болеют их увозят лечат потом другие заражаются и так по кругу. А что делать, работать надо есть надо, кормить семью. Жена тоже принесла вирус с работы, она не ездила на метро и автобусе, живём рядом с работой.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
В Москве
за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Это самый низкий показатель с 25 мая.
В среду сообщалось о 53 умерших.
Таким образом, количество скончавшихся от COVID-19 в столице увеличилось до 3187 человек.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.
В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи вылечились.
Введенные ранее ограничения постепенно снимают по всей стране, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.
Мэр столицы Сергей Собянин призвал работодателей сохранить удаленный режим для сотрудников. Градоначальник также попросил москвичей по возможности не выходить из дома в праздники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.