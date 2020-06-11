В РВК рассчитывают на скорейшее восстановление репутации главы компании

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации с арестом главы компании Александра Повалко и восстановление его деловой репутации, говорится в открытом заявлении.

Документ подписали гендиректор "Почты России" Максим Акимов, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, гендиректор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, зампредседателя правления УК "Роснано" Юрий Удальцов и директор по стратегическому планированию и развитию "КомплексПром" Олег Фомичев.

"Мы знаем Александра как принципиального, честного профессионала, который подтвердил свою глубокую порядочность на ответственных государственных постах. Он эффективный руководитель, приверженец ведения бизнеса максимально открыто и законно. ... Выражаем поддержку Александру Повалко и уверенность в его невиновности. Члены совета директоров рассчитывают на скорейшее и справедливое разрешение ситуации и восстановление деловой репутации Александра Повалко", - говорится в документе.

Авторы заявления отмечают, что под руководством Повалко РВК укрепляет свою роль системообразующего игрока национального рынка венчурных инвестиций, оператора госрограммы Национальная технологическая инициатива и становится значимым участником нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Наука". "Обвинения, предъявленные генеральному директору АО "РВК" в связи с коммерческой деятельностью компании, осуществлявшейся в рамках предписанного мандата и миссии по развитию венчурного рынка, вызывают тревогу", - пишут они.