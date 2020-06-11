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В РВК рассчитывают на скорейшее восстановление репутации главы компании
2020-06-11T21:52
александр повалко
российская венчурная компания
новости компаний - экономика
происшествия
экономика
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александр повалко, российская венчурная компания, новости компаний - экономика, происшествия, экономика

В РВК рассчитывают на скорейшее восстановление репутации главы компании

21:52 11.06.2020
68
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко
Генеральный директор, председатель правления АО РВК Александр Повалко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации с арестом главы компании Александра Повалко и восстановление его деловой репутации, говорится в открытом заявлении.
Документ подписали гендиректор "Почты России" Максим Акимов, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, гендиректор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, зампредседателя правления УК "Роснано" Юрий Удальцов и директор по стратегическому планированию и развитию "КомплексПром" Олег Фомичев.
Александр Повалко в суде
8 июня, 21:48
Совет венчурного рынка прокомментировал арест главы РВК Повалко
"Мы знаем Александра как принципиального, честного профессионала, который подтвердил свою глубокую порядочность на ответственных государственных постах. Он эффективный руководитель, приверженец ведения бизнеса максимально открыто и законно. ... Выражаем поддержку Александру Повалко и уверенность в его невиновности. Члены совета директоров рассчитывают на скорейшее и справедливое разрешение ситуации и восстановление деловой репутации Александра Повалко", - говорится в документе.
Авторы заявления отмечают, что под руководством Повалко РВК укрепляет свою роль системообразующего игрока национального рынка венчурных инвестиций, оператора госрограммы Национальная технологическая инициатива и становится значимым участником нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Наука". "Обвинения, предъявленные генеральному директору АО "РВК" в связи с коммерческой деятельностью компании, осуществлявшейся в рамках предписанного мандата и миссии по развитию венчурного рынка, вызывают тревогу", - пишут они.
Гагаринский суд Москвы 5 июня отправил под домашний арест Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями. Глава РВК виновным себя не считает, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РВК, в фокусе внимания следствия "исторический" портфель РВК, в частности, деятельность фонда RVC I LP и сделки по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - Alion. Инвестиции осуществлялись с 2012 года, рассказал тогда собеседник агентства.
Александр Повалко
5 июня, 13:54
Глава РВК Повалко не признает вину по делу о злоупотреблении полномочиями
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Александр ПовалкоРоссийская венчурная компанияНовости компаний - ЭкономикаПроисшествияЭкономика
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