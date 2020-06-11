https://ria.ru/20200611/1572835163.html
Фестиваль "Нашествие" отменили из-за предписаний Роспотребнадзора
2020-06-11T21:41
2020-06-11T22:08
игорь руденя
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нашествие
общество
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игорь руденя, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нашествие, общество
БРЯНСК, 11 июн - РИА Новости.
Рок-фестиваль "Нашествие"
, который ежегодно проходит в Тверской области, в этом году не состоится из-за предписаний Роспотребнадзора, рассказал губернатор региона Игорь Руденя
в эфире телеканала "Россия 24 Тверь"
.
"При всем уважении к организаторам "Нашествия", исходя из предписаний Роспотребнадзора и в условиях сохраняющейся опасности, в этом году "Нашествие" все-таки не будет проводиться на территории нашего региона", - сказал Руденя.
Он отметил, что рассчитывает на то, что все отнесутся с пониманием к этому вынужденному запрету, который связан с заботой о здоровье жителей Тверской области. По его словам, ежегодно на трехдневный фестиваль "Нашествие" приезжает большое количество гостей из других регионов, активных людей, которые неравнодушно относятся к музыке. "Я бы не хотел, чтобы он (фестиваль) добавил проблем. Воздержимся в этом году, а дальше будем думать", - сказал губернатор.
Ранее в сети появилась информация, что управление Роспотребнадзора по Тверской области считает нецелесообразным проведение рок-фестиваля "Нашествие", который запланирован на 24-26 июля в селе Завидово Тверской области, из-за угрозы распространения коронавируса.
Организаторы мероприятия ранее сообщали РИА Новости, что не планируют отменять или переносить фестиваль и прорабатывают необходимые меры безопасности с Роспотребнадзором
.
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