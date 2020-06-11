Фестиваль "Нашествие" отменили из-за предписаний Роспотребнадзора

"При всем уважении к организаторам "Нашествия", исходя из предписаний Роспотребнадзора и в условиях сохраняющейся опасности, в этом году "Нашествие" все-таки не будет проводиться на территории нашего региона", - сказал Руденя.

Он отметил, что рассчитывает на то, что все отнесутся с пониманием к этому вынужденному запрету, который связан с заботой о здоровье жителей Тверской области. По его словам, ежегодно на трехдневный фестиваль "Нашествие" приезжает большое количество гостей из других регионов, активных людей, которые неравнодушно относятся к музыке. "Я бы не хотел, чтобы он (фестиваль) добавил проблем. Воздержимся в этом году, а дальше будем думать", - сказал губернатор.