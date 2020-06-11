Курс доллара превысил майский максимум

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Рубль вечером в четверг перед длинными выходными ускорил снижение к доллару и евро вслед за обвалом нефтяного рынка более чем на семь процентов, следует из данных Рубль вечером в четверг перед длинными выходными ускорил снижение к доллару и евро вслед за обвалом нефтяного рынка более чем на семь процентов, следует из данных Московской биржи

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.

Негативное влияние на курс российской валюты оказывает прежде всего неблагоприятная ситуация с ценами на черное золото. Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 7,5%, до 38,59 доллара за баррель.

Нефтяные котировки пошли вниз на фоне публикации данных о запасах в США — за минувшую неделю они выросли на 5,7 миллиона баррелей и превысили 538 миллионов. Таким образом, был побит исторический рекорд, достигнутый в марте 2017 года.