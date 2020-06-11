https://ria.ru/20200611/1572834981.html
Курс доллара превысил майский максимум
2020-06-11T21:55
2020-06-11T23:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Рубль вечером в четверг перед длинными выходными ускорил снижение к доллару и евро вслед за обвалом нефтяного рынка более чем на семь процентов, следует из данных Московской биржи
.
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
Негативное влияние на курс российской валюты оказывает прежде всего неблагоприятная ситуация с ценами на черное золото. Августовский фьючерс на нефть марки Brent
падает на 7,5%, до 38,59 доллара за баррель.
Нефтяные котировки пошли вниз на фоне публикации данных о запасах в США — за минувшую неделю они выросли на 5,7 миллиона баррелей и превысили 538 миллионов. Таким образом, был побит исторический рекорд, достигнутый в марте 2017 года.
Аналитики ожидали подобного снижения: как отмечали в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, цены на сырье вернутся к 35 долларам за баррель, так как ожидания вокруг перспектив спроса опережают его по-прежнему неопределенное восстановление.