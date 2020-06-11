Суд арестовал подмосковного "авторитета" Васю Бандита

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 5 августа 2020 года", - сказала она.

Проживая в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах Подмосковья, он 27 лет "осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в "воровских сходках" с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов".