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Суд арестовал подмосковного "авторитета" Васю Бандита
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московская область (подмосковье)
происшествия
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Суд арестовал подмосковного "авторитета" Васю Бандита

21:31 11.06.2020
2053
© СК РФКадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
© СК РФ
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в четверг арестовал "авторитета" Васю Бандита (Игоря Кокунова), 27 лет координировавшего криминалитет в трех районах Подмосковья, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 5 августа 2020 года", - сказала она.
ГСУСК России по Московской области ранее возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). По данным следствия, с 1993 года за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии с криминальным прозвищем Вася Бандит. Ему грозит до 15 лет заключения. В рамках расследования уголовного дела проведены три обыска по местам жительства подозреваемого, допрошен ряд лиц.
Проживая в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах Подмосковья, он 27 лет "осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в "воровских сходках" с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов".
Следствие считает, что Вася Бандит и участники возглавляемых им преступных сообществ "совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес".
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