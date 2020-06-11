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МИД назвал действия Польши против журналиста Свиридова "грязной историей"
2020-06-11T21:31
медиавойны
мария захарова
леонид свиридов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид польши
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МИД назвал действия Польши против журналиста Свиридова "грязной историей"

21:31 11.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Действия Польши в отношении журналиста Леонида Свиридова - долгая и грязная история, Москва будет следить за рассмотрением его иска в польском суде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее журналист МИА "Россия сегодня" Свиридов подал иск к польскому телеканалу TVP1 о защите чести и достоинства. Как рассказал РИА Новости истец, он требует от телеканала опровержения клеветнической информации о том, что он якобы был выслан из Польши в связи с обвинениями в шпионаже. Суд в Польше пока не назначил дату рассмотрения заявления.
"История очень долгая и очень грязная – я говорю о действиях польской стороны в отношении журналиста. Мы не раз подчеркивали, что дело Леонида Свиридова – это пример произвола и целенаправленного ограничения свободы слова в нарушение законных прав журналистов, в данном случае на территории Польши, это нарушение международных обязательств Варшавы по обеспечению беспрепятственной деятельности СМИ", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
"Мы сейчас продолжим, конечно, внимательно следить за развитием судебного процесса, несмотря на печальную предысторию, все же надеемся на справедливое рассмотрение дела", - добавила она.
Журналист Леонид Свиридов
23 мая 2019, 17:43
Журналист Свиридов заявил, что не рвется в Польшу
МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.
Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.
История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.
Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.
Российский журналист Леонид Свиридов
10 октября 2019, 08:32
ЕСПЧ приступил к формированию состава суда по делу журналиста Свиридова
1400020
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МедиавойныМария ЗахароваЛеонид СвиридовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ПольшиПольшаМоскваВаршаваВ мире
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