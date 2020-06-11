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Пензенская область
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Пензенская область выделила 862 миллиона рублей на ремонт дорог
2020-06-11T21:22
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Пензенская область выделила 862 миллиона рублей на ремонт дорог

21:22 11.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиРемонт дороги
Ремонт дороги
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ПЕНЗА, 11 июн - РИА Новости. Все районы Пензенской области в этом году по решению губернатора Ивана Белозерцева получили субсидии на общую сумму 862 миллиона рублей на ремонт дорог местного значения, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.
"В 2020 году по решению губернатора Пензенской области муниципальным районам предоставлены субсидии в размере 862 миллиона рублей на ремонт автодорог местного значения. Субсидии направлены во все муниципальные районы области. По всем 89 объектам имеется проектно-сметная документация", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в этом году за счет предоставляемых субсидий планируется выполнить ремонт 190 километров местных автодорог.
Уточняется, что в 25 районах области проведены аукционы по 59 объектам ремонта, из них на 35 объектах в 19 районах подрядчики уже приступили к дорожным работам, на девяти объектах в Каменском, Иссинском, Бессоновском, Лопатинском и Малосердобинском районах и в городе Кузнецке работы полностью завершены.
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