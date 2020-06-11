Пензенская область выделила 862 миллиона рублей на ремонт дорог

"В 2020 году по решению губернатора Пензенской области муниципальным районам предоставлены субсидии в размере 862 миллиона рублей на ремонт автодорог местного значения. Субсидии направлены во все муниципальные районы области. По всем 89 объектам имеется проектно-сметная документация", - говорится в сообщении.