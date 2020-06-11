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Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
2020-06-11T21:20
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михаил мурашко
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты

21:20 11.06.2020
3271
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рекомендовать антималярийные препараты для профилактики коронавируса нельзя, поскольку из-за их применения есть неблагоприятные исходы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Поскольку к этим препаратам, во-первых, существует доступ только рецептурный, по назначению врача, категорически профилактически эти препараты рекомендовать нельзя. Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма и ряда других", - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, насколько эффективно употребление здоровыми людьми антималярийных препаратов для профилактики коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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