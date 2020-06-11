https://ria.ru/20200611/1572834268.html
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
2020-06-11T21:11
2020-06-11T23:09
москва
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Чья Чьо
О погибшем забудут через неделю.
24
Von Stirliz
А к чему вы это? Рабочий человек,как бельмо в глазу? Родственники не забудут, а память таки, Как вы ему и не нужна!
24
24
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москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Артиста Михаила Ефремова
, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве
, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
Помимо этого, с ним провели следственные действия в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее источник РИА Новости раскрыл подробности допроса артиста.
"Следствие допрашивает Ефремова по всему периметру вопросов, касающихся его состояния перед ДТП, употребления алкоголя, наркотиков, наличия стресса накануне. С кем и где он употреблял, когда", — сообщил собеседник агентства.
Смертельное ДТП
Авария с участием артиста произошла понедельник вечером на Садовом кольце. Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице через несколько часов. Прокуратура Москвы позднее сообщила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц", по которой Ефремову грозит до 12 лет колонии, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". По второй статье артист проходит в качестве свидетеля.