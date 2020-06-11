Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Артиста Артиста Михаила Ефремова , обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве , допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Помимо этого, с ним провели следственные действия в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее источник РИА Новости раскрыл подробности допроса артиста.

"Следствие допрашивает Ефремова по всему периметру вопросов, касающихся его состояния перед ДТП, употребления алкоголя, наркотиков, наличия стресса накануне. С кем и где он употреблял, когда", — сообщил собеседник агентства.

Смертельное ДТП

Авария с участием артиста произошла понедельник вечером на Садовом кольце. Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице через несколько часов. Прокуратура Москвы позднее сообщила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.