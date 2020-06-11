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Более ста российских военных вылечились от коронавируса за сутки
2020-06-11T20:57
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

Более ста российских военных вылечились от коронавируса за сутки

20:57 11.06.2020
267
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 4,7 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих. Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России, - 601 человек. Сняты с контроля медиков (контактировавших) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 276 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с медконтроля снято 12 709 военных.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1504 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - добавляется в сообщении.
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Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заболевших коронавирусом, составляет 375 человек.
При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 507 человек, сняты с контроля медиков пять сотрудников.
"Установлено на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ 289 человек", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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