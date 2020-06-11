Более ста российских военных вылечились от коронавируса за сутки

Тесты на COVID-19 в лаборатории

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 4,7 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих. Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России, - 601 человек. Сняты с контроля медиков (контактировавших) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 276 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с медконтроля снято 12 709 военных.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1504 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - добавляется в сообщении.

Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заболевших коронавирусом, составляет 375 человек.

При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 507 человек, сняты с контроля медиков пять сотрудников.

"Установлено на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ 289 человек", - отмечается в сообщении.