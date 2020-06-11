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Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
2020-06-12T00:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко

Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

20:57 11.06.2020 (обновлено: 00:00 12.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗабор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 в Москве
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ситуация по коронавирусу в 21 росссийском регионе, по оценкам Минздрава, достаточно спокойная, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.
"Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".
Отвечая на вопрос о регионах с наиболее благоприятной ситуацией, Мурашко назвал Тюменскую область.
"Москва дает хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших. Но при этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо", — добавил Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
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