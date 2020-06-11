Парад Победы в Курской области перенесли на 23 августа

Территория Курской области в годы войны была территорией масштабных боевых действий. Здесь произошло одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории - битва на Курской дуге, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. В битве участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.