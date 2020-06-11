Парад Победы в Курской области перенесли на 23 августа

БРЯНСК, 11 июн - РИА Новости. Парад Победы в Курской области по решению губернатора перенесен на 23 августа, он будет приурочен к дате окончательного разгрома войск нацистов на Курской дуге, которую многие историки считают завершением коренного перелома в Великой Отечественной войне, следует из сообщения регионального правительства.
Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.
"На оперативном штабе, посовещавшись с коллегами, приняли решение перенести Парад Победы на 23 августа. Это символичная дата для нашего региона - именно в этот день советские войска окончательно разгромили фашистов на Курской дуге", - приводятся слова главы региона Романа Старовойта. Отмечается, что режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе продлен до 5 июля, в связи с этим в регионе по-прежнему действует ряд ограничений, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий.
Территория Курской области в годы войны была территорией масштабных боевых действий. Здесь произошло одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории - битва на Курской дуге, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. В битве участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.