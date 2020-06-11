Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

По словам градоначальника, первая вакцина может появиться уже в августе либо в сентябре-октябре, но необходимо наладить ее производство. Поэтому массово прививки начнут делать ближе к Новому году.

"Но надеюсь, что это будет раньше", — добавил Собянин.

Он отметил, что нет сомнений, что вакцина появится в ближайшее время.

"Все, что появляется нового, "с колес" буквально, с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения", — подчеркнул мэр.

Он отметил, что коронавирус еще не побежден, несмотря на то, что город постепенно возвращается к нормальной жизни. Собянин призвал москвичей беречь себя и своих близких, не подвергать здоровье опасности.

Мэр напомнил, что риски заболеть COVID-19 пока остаются, поэтому необходимо избегать мест скопления людей, в транспорте и магазинах носить перчатки и защитную маску.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.

В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи пациентов вылечились, 5632 — скончались. Введенные ранее ограничения по коронавирусу постепенно начали снимать, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.