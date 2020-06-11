Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572833670.html
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
2020-06-11T21:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_0:146:2815:1729_1200x0_80_0_0_8ab2bb125563a387b41eb1366bbe56b2.jpg
https://ria.ru/20200611/1572790015.html
https://ria.ru/20200611/1572799478.html
"Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса". Только после вас Серге́й Семёнович.))
50
А прививать будут по графику прогулок или по пропускам?
27
26
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572833670.html?chat_room_id=1572833670
Новости
ru-RU
26063
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_0:146:2815:1729_1200x0_80_0_0_8ab2bb125563a387b41eb1366bbe56b2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_196:0:2635:1829_1200x0_80_0_0_5226cfd302e5d5636c8f8a01f780b2a6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_501:0:2330:1829_1200x0_80_0_0_125cb45ed5de892f7b158a845717defc.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

20:54 11.06.2020 (обновлено: 21:02 11.06.2020)
26063
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться зимой, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам градоначальника, первая вакцина может появиться уже в августе либо в сентябре-октябре, но необходимо наладить ее производство. Поэтому массово прививки начнут делать ближе к Новому году.
"Но надеюсь, что это будет раньше", — добавил Собянин.
Он отметил, что нет сомнений, что вакцина появится в ближайшее время.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
"Все, что появляется нового, "с колес" буквально, с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения", — подчеркнул мэр.
Он отметил, что коронавирус еще не побежден, несмотря на то, что город постепенно возвращается к нормальной жизни. Собянин призвал москвичей беречь себя и своих близких, не подвергать здоровье опасности.
Мэр напомнил, что риски заболеть COVID-19 пока остаются, поэтому необходимо избегать мест скопления людей, в транспорте и магазинах носить перчатки и защитную маску.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Вчера, 12:40Распространение нового коронавируса
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.
В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи пациентов вылечились, 5632 — скончались. Введенные ранее ограничения по коронавирусу постепенно начали снимать, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
34012426176
Обсудить 26
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
"Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса". Только после вас Серге́й Семёнович.))
11 июня, 21:51
Vasya Ivanov
4141004
А прививать будут по графику прогулок или по пропускам?
11 июня, 21:15
SPSergey Prokchorov
9120015
Рекомендуем
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области отменят режим самоизоляции
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Американские флаги в Вашингтоне
В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
В России увеличили пособия по безработице
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 в Москве
Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Помпео поздравил россиян с Днем России
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
Лента новостейМолния