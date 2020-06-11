https://ria.ru/20200611/1572833670.html
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
2020-06-11T20:54
2020-06-11T21:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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Vasya Ivanov
"Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса". Только после вас Серге́й Семёнович.))
50
Sergey Prokchorov
А прививать будут по графику прогулок или по пропускам?
27
26
москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве
может начаться зимой, заявил мэр столицы Сергей Собянин
в интервью телеканалу "Россия 24
".
По словам градоначальника, первая вакцина может появиться уже в августе либо в сентябре-октябре, но необходимо наладить ее производство. Поэтому массово прививки начнут делать ближе к Новому году.
"Но надеюсь, что это будет раньше", — добавил Собянин.
Он отметил, что нет сомнений, что вакцина появится в ближайшее время.
"Все, что появляется нового, "с колес" буквально, с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения", — подчеркнул мэр.
Он отметил, что коронавирус еще не побежден, несмотря на то, что город постепенно возвращается к нормальной жизни. Собянин призвал москвичей беречь себя и своих близких, не подвергать здоровье опасности.
Мэр напомнил, что риски заболеть COVID-19 пока остаются, поэтому необходимо избегать мест скопления людей, в транспорте и магазинах носить перчатки и защитную маску.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.
В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи пациентов вылечились, 5632 — скончались. Введенные ранее ограничения по коронавирусу постепенно начали снимать, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.