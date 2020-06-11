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В Нижегородской области отменили обязательную изоляцию для приезжих
2020-06-11T20:54
глеб никитин
здоровье - общество
кулебаки
выкса
павлово
общество
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глеб никитин, здоровье - общество, кулебаки, выкса, павлово, общество

В Нижегородской области отменили обязательную изоляцию для приезжих

20:54 11.06.2020
287
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Обязательная изоляция для тех, кто приезжает из других регионов, отменяется в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четверг внес изменения в свой указ "О режиме повышенной готовности".
"Тем, кто въезжает в регион, больше не требуется оформлять цифровые подтверждения (QR-коды). Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из-за рубежа. Мы видим, что в крупнейших регионах страны ситуация стабилизируется. Введенные ранее меры показали свою эффективность. Вместе с тем мы просим всех, кто прибывает в регион, по-прежнему соблюдать самоизоляцию, хоть теперь двухнедельный карантин и не является обязательным. Кроме того, нужно по-прежнему носить маски в общественных местах. Это необходимо, чтобы сберечь свое здоровье и обезопасить близких", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора.
Вместе с тем въезд и выезд по-прежнему ограничены для карантинных территорий в Нижегородской области: это Дивеево, Кулебаки, Павлово и Выкса.
"Режим самоизоляции в регионе продолжает действовать, но отменено подтверждение на необходимость выхода из дома, сняты ограничения на количество и продолжительность прогулок. При вынужденном нахождении вне мест самоизоляции необходимо соблюдать требования безопасности: масочный режим в транспорте и помещениях общественного пользования", - подчеркивается в сообщении.
На территории Нижегородской области зафиксировано 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 152 человека умерли, 6219 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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