https://ria.ru/20200611/1572833278.html
Собянин рассказал о поступлениях новых препаратов от коронавируса
2020-06-11T20:45
2020-06-11T20:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572829545_0:183:2990:1865_1200x0_80_0_0_bf73d1e5a0de660d46c3c95be2367d8c.jpg
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572833278.html?chat_room_id=1572833278
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572829545_0:183:2990:1865_1200x0_80_0_0_bf73d1e5a0de660d46c3c95be2367d8c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572829545_130:0:2861:2048_1200x0_80_0_0_c1870853ec44fe6c0571e526770f087f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572829545_471:0:2519:2048_1200x0_80_0_0_50c1483496b6c1a4d86fc303845e3e2e.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
В больничные сети Москвы
поступают все новые препараты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 24"
, выразив надежду на скорое появление вакцины от коронавируса.
Он отметил, что в настоящее время и в России, и в мире идёт активная работа над созданием вакцины от коронавируса, но, по словам мэра, важно не только создать вакцину, но и наладить массовое производство.
"Чтобы нарастить объем, потребуется время. Коллеги уже говорят, что первые партии могут появиться в августе-сентябре-октябре, но массовое вакцинирование возможно только ближе к Новому году. Но надеюсь, что это будет раньше", - сказал Собянин.
Он отметил, что нет сомнений, что вакцина появится в ближайшее время.
"Что касается препаратов, то новые препараты появляются, регистрируются. Все, что появляется нового, "с колес" буквально, с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.