Собянин рассказал о поступлениях новых препаратов от коронавируса

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В больничные сети В больничные сети Москвы поступают все новые препараты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" , выразив надежду на скорое появление вакцины от коронавируса.

Он отметил, что в настоящее время и в России, и в мире идёт активная работа над созданием вакцины от коронавируса, но, по словам мэра, важно не только создать вакцину, но и наладить массовое производство.

"Чтобы нарастить объем, потребуется время. Коллеги уже говорят, что первые партии могут появиться в августе-сентябре-октябре, но массовое вакцинирование возможно только ближе к Новому году. Но надеюсь, что это будет раньше", - сказал Собянин.

Он отметил, что нет сомнений, что вакцина появится в ближайшее время.

"Что касается препаратов, то новые препараты появляются, регистрируются. Все, что появляется нового, "с колес" буквально, с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения", - сказал Собянин.