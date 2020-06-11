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Распространение нового коронавируса
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Собянин рассказал о поступлениях новых препаратов от коронавируса
2020-06-11T20:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
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Собянин рассказал о поступлениях новых препаратов от коронавируса

20:45 11.06.2020
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В больничные сети Москвы поступают все новые препараты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24", выразив надежду на скорое появление вакцины от коронавируса.
Он отметил, что в настоящее время и в России, и в мире идёт активная работа над созданием вакцины от коронавируса, но, по словам мэра, важно не только создать вакцину, но и наладить массовое производство.
"Чтобы нарастить объем, потребуется время. Коллеги уже говорят, что первые партии могут появиться в августе-сентябре-октябре, но массовое вакцинирование возможно только ближе к Новому году. Но надеюсь, что это будет раньше", - сказал Собянин.
Он отметил, что нет сомнений, что вакцина появится в ближайшее время.
"Что касается препаратов, то новые препараты появляются, регистрируются. Все, что появляется нового, "с колес" буквально, с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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