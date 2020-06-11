Ефремова допрашивали около пяти часов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули артиста Михаила Ефремова под домашний арест в квартиру в Плотниковом переулке после допроса у следователей по делу о смертельном ДТП и наркотиках, передаёт корреспондент РИА Новости.