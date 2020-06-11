Ефремова допрашивали около пяти часов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули артиста Михаила Ефремова под домашний арест в квартиру в Плотниковом переулке после допроса у следователей по делу о смертельном ДТП и наркотиках, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг Ефремова доставили на допрос в ГСУ ГУМВД по делу о смертельном ДТП и сбыту наркотиков. По информации источника в правоохранительных органах, обвиняемого допрашивали, с кем, где и когда он употреблял алкоголь и наркотики, не испытывал ли стресс.
Допрос продолжался около пяти часов.
В понедельник вечером на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. На судебном заседании артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".