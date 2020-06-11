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Ефремова допрашивали около пяти часов
2020-06-11T20:39
дтп с участием михаила ефремова
гумвд
михаил ефремов
москва
происшествия
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Это просто откровенное издевательство со стороны Власти! Человек с похмелья, а его 5 часов на допросе мурыжат! Надеюсь хоть за пивом послали следака какого-нить младшего?
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дтп с участием михаила ефремова, гумвд, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова допрашивали около пяти часов

20:36 11.06.2020 (обновлено: 20:39 11.06.2020)
8808
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули артиста Михаила Ефремова под домашний арест в квартиру в Плотниковом переулке после допроса у следователей по делу о смертельном ДТП и наркотиках, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг Ефремова доставили на допрос в ГСУ ГУМВД по делу о смертельном ДТП и сбыту наркотиков. По информации источника в правоохранительных органах, обвиняемого допрашивали, с кем, где и когда он употреблял алкоголь и наркотики, не испытывал ли стресс.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Вчера, 19:19
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Допрос продолжался около пяти часов.
В понедельник вечером на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. На судебном заседании артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".
Иван Охлобыстин
Вчера, 17:05
"Пьяный баран". Охлобыстин резко высказался об устроившем аварию Ефремове
3800004
Обсудить 6
ДТП с участием Михаила ЕфремоваГУМВДМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это просто откровенное издевательство со стороны Власти! Человек с похмелья, а его 5 часов на допросе мурыжат! Надеюсь хоть за пивом послали следака какого-нить младшего?
11 июня, 20:48
СССергей Смирнов
3110000
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