Глава МИД Украины попросил Евросоюз усилить санкции против России

"Министр обратил особое внимание на нежелание российской стороны обеспечивать выполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки", ограничение доступа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и других международных организаций, а также продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов", - говорится в сообщении.

Министр также представил ожидания Украины относительно новых амбициозных задач в рамках инициативы "Восточное партнерство" и призвал представителей Европейской народной партии поддержать перспективу распространения на Восточных партнеров "Четырех свобод" ЕС - свободного движения товаров, услуг, капиталов и людей - как стратегическую цель "Восточного партнерства". "Мы нуждаемся в прочной поддержке ЕС в нашей борьбе за мир, демократические ценности и суверенный европейский выбор. Признание партнерами европейской перспективы для Украины является в этом лучшим стимулом", - отметил глава МИД Украины.