Глава МИД Украины попросил Евросоюз усилить санкции против России

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) снова попросил Евросоюз усилить санкции против РФ, соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте МИД.
"Министр обратил особое внимание на нежелание российской стороны обеспечивать выполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки", ограничение доступа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и других международных организаций, а также продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов", - говорится в сообщении.
Как заявил МИД Украины, для того, чтобы "реально изменить ситуацию, международное, политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным".
Министр также представил ожидания Украины относительно новых амбициозных задач в рамках инициативы "Восточное партнерство" и призвал представителей Европейской народной партии поддержать перспективу распространения на Восточных партнеров "Четырех свобод" ЕС - свободного движения товаров, услуг, капиталов и людей - как стратегическую цель "Восточного партнерства". "Мы нуждаемся в прочной поддержке ЕС в нашей борьбе за мир, демократические ценности и суверенный европейский выбор. Признание партнерами европейской перспективы для Украины является в этом лучшим стимулом", - отметил глава МИД Украины.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.