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Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
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Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

20:27 11.06.2020 (обновлено: 20:52 11.06.2020)
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости/Прайм. Часть клиентов Сбербанка в течение нескольких минут могла столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка, сейчас работа системы уже восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка. В настоящее время все системы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заявили в Сбербанке.
Логотип на главном здании Сбербанка
2 июня, 03:11
Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 19.00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения, к 19.14 мск число жалоб достигло 712. Большинство пользователей жаловались на невозможность войти в приложение, также у клиентов банка были проблемы с переводами средств. К 20.00 мск число обращений упало до 125.
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РоссияСбербанк РоссииТехнологииЭкономика
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