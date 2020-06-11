Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

"В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка. В настоящее время все системы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заявили в Сбербанке.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 19.00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения, к 19.14 мск число жалоб достигло 712. Большинство пользователей жаловались на невозможность войти в приложение, также у клиентов банка были проблемы с переводами средств. К 20.00 мск число обращений упало до 125.