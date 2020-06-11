https://ria.ru/20200611/1572832602.html
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
2020-06-11T20:27
2020-06-11T20:52
россия
сбербанк россии
технологии
экономика
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россия, сбербанк россии, технологии, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости/Прайм.
Часть клиентов Сбербанка
в течение нескольких минут могла столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка, сейчас работа системы уже восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка. В настоящее время все системы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заявили в Сбербанке.
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 19.00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения, к 19.14 мск число жалоб достигло 712. Большинство пользователей жаловались на невозможность войти в приложение, также у клиентов банка были проблемы с переводами средств. К 20.00 мск число обращений упало до 125.