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В Саратове загорелся бывший мусорный полигон
2020-06-11T20:25
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волжский район
саратовская область
саратов
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский район, саратовская область, саратов, происшествия

В Саратове загорелся бывший мусорный полигон

20:25 11.06.2020
136
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бывший Гусельский полигон твердых коммунальных отходов тлеет в Волжском районе Саратова, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии области.
По словам собеседницы агентства, накануне поздно вечером поступило сообщение о задымлении на полигоне, а утром в четверг специалисты перехватили начинавшееся возгорание на площади 0,1 гектара.
"В оперативном режиме министерством были предприняты все необходимые меры к тушению открытого огня… В настоящее время на полигоне работают три пожарных расчета МЧС России Саратовской области, осуществляется проливка очага возгорания и прилегающей территории… На данный момент возгорание локализовано. Открытого огня и угрозы его распространения нет, но имеет место задымление", - сказала она.
В пресс-службе отметили, что причины возгорания устанавливаются. Устранить задымление планируется до конца четверга.
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Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин заявил, что ситуация на бывшем полигоне ТКО находится под контролем. По его словам, министерство уже направило информацию в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для привлечения их лабораторий к исследованию качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной и жилой зонах поселка Солнечный в Саратове.
"Данный земельный участок, на котором ранее осуществлялась деятельность МУП БКО "Спецавтохозяйство по уборке города" по захоронению твердых коммунальных отходов, является объектом накопленного вреда окружающей среде, по которому министерством ведутся работы по включению его в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология" для дальнейшей рекультивации", - процитировала слова Доронина собеседница агентства.
Как сообщила прокуратура региона, прокуратура Волжского района Саратова начала проверку по факту загорания свалки на территории бывшего Гусельского мусорного полигона, на место выезжал представитель ведомства. "По итогам проверки прокуратурой района будет дана правовая оценка действиям органов власти, специальных служб по обеспечению безопасности граждан и своевременности ликвидации пожара", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волжский районСаратовская областьСаратовПроисшествия
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