В Саратове будут судить фигурантов дела о нападении на полицейских

САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Двое фигурантов уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции предстанут перед судом в Двое фигурантов уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции предстанут перед судом в Саратове , сообщило в четверг областное управление СК РФ.

Двое сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря 2019 года остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник Николай Ведель был госпитализирован с травмами. Следствие установило, что эти мужчины шли делать "закладки" с синтетическими наркотиками. Обоих арестовали.

"Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемых в инкриминируемых им деяниях. В связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следствие уточнило, что 33-летний фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа", "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Его 40-летний подельник обвинен только в покушении на незаконный оборот наркотиков.