Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572832373.html
В Саратове будут судить фигурантов дела о нападении на полицейских
2020-06-11T20:22
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1200x0_80_0_0_d15b268ab5e5df5294761407e7a9e6a1.jpg
https://ria.ru/20200503/1570924520.html
саратов
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572832373.html?chat_room_id=1572832373
Новости
ru-RU
148
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1200x0_80_0_0_d15b268ab5e5df5294761407e7a9e6a1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_341:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_a0d5e638997f77a1ed4e58079898d61e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_794:0:2842:2048_1200x0_80_0_0_876a0955a4ecdd7c3fc3b1d9325f2473.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В Саратове будут судить фигурантов дела о нападении на полицейских

20:22 11.06.2020
148
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Двое фигурантов уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции предстанут перед судом в Саратове, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Двое сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря 2019 года остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник Николай Ведель был госпитализирован с травмами. Следствие установило, что эти мужчины шли делать "закладки" с синтетическими наркотиками. Обоих арестовали.
"Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемых в инкриминируемых им деяниях. В связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Следствие уточнило, что 33-летний фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа", "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Его 40-летний подельник обвинен только в покушении на незаконный оборот наркотиков.
"Сорокалетний обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом ему покушении на сбыт наркотических средств, пояснив, что лишь содействовал приятелю в фасовке наркотика, 33-летний фигурант уголовного дела отказался от дачи показаний по всем статьям предъявленного ему обвинения", - отметили в СК.
Автомобиль Следственного комитета России
3 мая, 14:48
Жителю Подмосковья, напавшего в лесу на полицейских, предъявили обвинение
1100020
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Прокуратуры России
В Саратове завели дело на "авторитета" Бесо Руставского
Стефан Дюжаррик
В ООН обеспокоены решением США по санкциям из-за расследований МУС
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
В Саратове загорелся бывший мусорный полигон
Актёр Михаил Ефремов
Ефремова допрашивали около пяти часов
Американские флаги в Вашингтоне
В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Цены на нефть ускорили темпы снижения
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении 76 афганских пленных
Отдыхающие на пляже Хауловер в Майами-Бич, штат Флорида
Пляжи Майами будут работать по новым правилам
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проводит проверку по факту слива отходов в Ангару
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
Оператор поездов в Крым начал продавать билеты по новым направлениям
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС
Город Курск
Парад Победы в Курской области перенесли на 23 августа
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Суд арестовал подмосковного "авторитета" Васю Бандита
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
Лента новостейМолния