https://ria.ru/20200611/1572832373.html
В Саратове будут судить фигурантов дела о нападении на полицейских
2020-06-11T20:22
2020-06-11T20:22
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости.
Двое фигурантов уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции предстанут перед судом в Саратове
, сообщило в четверг областное управление СК
РФ.
Двое сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря 2019 года остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник Николай Ведель был госпитализирован с травмами. Следствие установило, что эти мужчины шли делать "закладки" с синтетическими наркотиками. Обоих арестовали.
"Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемых в инкриминируемых им деяниях. В связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Следствие уточнило, что 33-летний фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа", "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Его 40-летний подельник обвинен только в покушении на незаконный оборот наркотиков.
"Сорокалетний обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом ему покушении на сбыт наркотических средств, пояснив, что лишь содействовал приятелю в фасовке наркотика, 33-летний фигурант уголовного дела отказался от дачи показаний по всем статьям предъявленного ему обвинения", - отметили в СК.