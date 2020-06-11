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Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС
2020-06-11T20:20
фату бенсуда
джон болтон
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
мид ирана
международный уголовный суд
талибан
сша
в мире
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фату бенсуда, джон болтон, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, международный уголовный суд, талибан, сша, в мире

Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС

20:20 11.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Международный уголовный суд шантажирует "банда", выдающая себя за дипломатов, после информации о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против людей, связанных с судом.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

"Международный уголовный суд сейчас шантажирует незаконная банда, которая выдает себя за дипломатов. Что еще нужно, чтобы мировое сообщество проснулось и почувствовало последствия потакания хулигану? И кого еще должны терроризировать США, пока потакающие поймут, что даже они могут быть следующими?" - написал Зариф в Twitter.

Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
Стефан Дюжаррик
Вчера, 20:08
В ООН обеспокоены решением США по санкциям из-за расследований МУС
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.
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Фату БенсудаДжон БолтонМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаМеждународный уголовный судТалибанСШАВ мире
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