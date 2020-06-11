Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Международный уголовный суд шантажирует "банда", выдающая себя за дипломатов, после информации о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против людей, связанных с судом.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
"Международный уголовный суд сейчас шантажирует незаконная банда, которая выдает себя за дипломатов. Что еще нужно, чтобы мировое сообщество проснулось и почувствовало последствия потакания хулигану? И кого еще должны терроризировать США, пока потакающие поймут, что даже они могут быть следующими?" - написал Зариф в Twitter.
Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.