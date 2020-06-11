В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали предложение американских конгрессменов—республиканцев ввести новые санкции против Политики и эксперты прокомментировали предложение американских конгрессменов—республиканцев ввести новые санкции против России

Как они считают, попытки обвинить Москву в пособничестве терроризму смехотворны, а их цель — отвлечь внимание от беспорядков в США

Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Акт войны

По мнению сенатора Алексея Пушкова , принятие подобного проекта будет означать "тотальную экономическую войну против России".

Как он написал в твиттере , ограничения, которые Вашингтон пытается применить в отношении Москвы, это уже "акт войны".

В свою очередь, коллега сенатора Ольга Ковитиди назвала доклад конгрессменов провокацией и вредительством.

Она заявила "Известиям" , что американцам нет равных в умении перевернуть все "с ног на голову". Однако перед президентскими выборами политики "превзошли самих себя" в погоне за властью, считает Ковитиди.

Собеседница издания добавила, что сейчас непростое время, когда в отношениях США и Китая наблюдаются одновременно соперничество и сотрудничество, а президент Дональд Трамп приглашает Москву в G7. При этом рабочая группа от республиканцев идет по собственному пути, предлагая во время пандемии коронавируса ужесточить ограничения в отношении "бизнеса США с Россией, Ираном и Китаем".

По словам Ковитиди, доклад конгрессменов устарел "во времени и пространстве".

Образ врага в лице России

Комментируя предложения конгрессменов, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила, что идея включить Россию в список в "стран — спонсоров терроризма" просто смехотворна.

Такую формулировку уместно было бы применить к самим Соединенным Штатам, которые поддерживают боевиков в Сирии и совсем недавно пытались осуществить высадку диверсионной группы в Венесуэле, сказала она РИА Новости.

Как считает депутат, появление подобного доклада во время тяжелой внутриполитической ситуации в США было способом переключить внимание с межрасовых беспорядков на привычный "образ врага" в лице России.

"Это попытка сделать Республиканскую партию и самого президента США Дональда Трампа заложниками конфронтационной риторики", — заключила Панина.

"Один мир уничтожит другой"

Как заявил в эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков, Вашингтон пытается не допустить развала старого глобального мира и перераспределения центров силы, а также заставить другие страны играть по своим правилам.

В то же время Москва и Пекин стремятся строить отношения, основываясь на международных договоренностях, что не соответствует желаниям Вашингтона, указал эксперт.

"Эти миры между собой несовместимы, они построены на абсолютно противоположных принципах, и одно должно уничтожить другое", — сказал он.

С точки зрения Крутакова, инициативы республиканцев свидетельствуют о начале открытой фазы санкционной и торговой войны.

Доклад конгрессменов

Накануне в палате представителей республиканцы распространили доклад, в котором предлагается внести Россию в список "стран — спонсоров терроризма" за поддержку Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения", которое США внесли в список террористических группировок. При этом Москва не раз опровергала подобные обвинения, а Вашингтон не приводит никаких доказательств в пользу своих аргументов.

Среди предложенных конгрессменами мер — введение вторичных санкций на компании, которые поддерживают российские проекты в нефтегазовой отрасли, ограничение приобретения нового суверенного долга России, меры по исключению страны из межбанковской системы SWIFT.