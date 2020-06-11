В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали предложение американских конгрессменов—республиканцев ввести новые санкции против России.
Как они считают, попытки обвинить Москву в пособничестве терроризму смехотворны, а их цель — отвлечь внимание от беспорядков в США.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Акт войны
По мнению сенатора Алексея Пушкова, принятие подобного проекта будет означать "тотальную экономическую войну против России".
Как он написал в твиттере, ограничения, которые Вашингтон пытается применить в отношении Москвы, это уже "акт войны".
В свою очередь, коллега сенатора Ольга Ковитиди назвала доклад конгрессменов провокацией и вредительством.
Она заявила "Известиям", что американцам нет равных в умении перевернуть все "с ног на голову". Однако перед президентскими выборами политики "превзошли самих себя" в погоне за властью, считает Ковитиди.
Собеседница издания добавила, что сейчас непростое время, когда в отношениях США и Китая наблюдаются одновременно соперничество и сотрудничество, а президент Дональд Трамп приглашает Москву в G7. При этом рабочая группа от республиканцев идет по собственному пути, предлагая во время пандемии коронавируса ужесточить ограничения в отношении "бизнеса США с Россией, Ираном и Китаем".
По словам Ковитиди, доклад конгрессменов устарел "во времени и пространстве".
Образ врага в лице России
Комментируя предложения конгрессменов, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила, что идея включить Россию в список в "стран — спонсоров терроризма" просто смехотворна.
Такую формулировку уместно было бы применить к самим Соединенным Штатам, которые поддерживают боевиков в Сирии и совсем недавно пытались осуществить высадку диверсионной группы в Венесуэле, сказала она РИА Новости.
Как считает депутат, появление подобного доклада во время тяжелой внутриполитической ситуации в США было способом переключить внимание с межрасовых беспорядков на привычный "образ врага" в лице России.
"Это попытка сделать Республиканскую партию и самого президента США Дональда Трампа заложниками конфронтационной риторики", — заключила Панина.
"Один мир уничтожит другой"
Как заявил в эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков, Вашингтон пытается не допустить развала старого глобального мира и перераспределения центров силы, а также заставить другие страны играть по своим правилам.
В то же время Москва и Пекин стремятся строить отношения, основываясь на международных договоренностях, что не соответствует желаниям Вашингтона, указал эксперт.
"Эти миры между собой несовместимы, они построены на абсолютно противоположных принципах, и одно должно уничтожить другое", — сказал он.
С точки зрения Крутакова, инициативы республиканцев свидетельствуют о начале открытой фазы санкционной и торговой войны.
Доклад конгрессменов
Накануне в палате представителей республиканцы распространили доклад, в котором предлагается внести Россию в список "стран — спонсоров терроризма" за поддержку Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения", которое США внесли в список террористических группировок. При этом Москва не раз опровергала подобные обвинения, а Вашингтон не приводит никаких доказательств в пользу своих аргументов.
Среди предложенных конгрессменами мер — введение вторичных санкций на компании, которые поддерживают российские проекты в нефтегазовой отрасли, ограничение приобретения нового суверенного долга России, меры по исключению страны из межбанковской системы SWIFT.
Республиканцы также предлагают принять законопроект сенатора Линдси Грэма "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA), внести Внешэкономбанк в список санкций Минфина США и ряд других рестрикций.