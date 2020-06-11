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Пляжи Майами будут работать по новым правилам
2020-06-11T20:31
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Пляжи Майами будут работать по новым правилам

20:31 11.06.2020
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© AP Photo / Alan DiazОтдыхающие на пляже Хауловер в Майами-Бич, штат Флорида
Отдыхающие на пляже Хауловер в Майами-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alan Diaz
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Открывающиеся пляжи Майами будут работать по новым правилам, сообщает Travel and Leisure.
Знаменитые пляжи Майами-Бич будут открылись для купания, серфинга и принятия солнечных ванн, но посетители не могут пользоваться общественным оборудованием, например, игровыми площадками.
Там нельзя собираться группами более 10 человек, а загорающие должны быть в масках.
Во вторник мэр Майами Карлос Гименес опубликовал инфографику, наглядно показывающую, что можно и нельзя делать на пляже.
Туалеты на пляжах будут чистить и дезинфицировать каждые два-три часа, в них тоже нужно заходить в масках.
Все спасатели также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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