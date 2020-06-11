Пляжи Майами будут работать по новым правилам

Знаменитые пляжи Майами-Бич будут открылись для купания, серфинга и принятия солнечных ванн, но посетители не могут пользоваться общественным оборудованием, например, игровыми площадками.

Там нельзя собираться группами более 10 человек, а загорающие должны быть в масках.

Beaches are reopening tomorrow as Miami-Dade County moves to a #NewNormal . Here is a list of some of the new regulations in place to help stop the spread of COVID-19. Remember you must have a face mask visibly available on you. Visit https://t.co/EqeQIfkz5G for more info. pic.twitter.com/9kTaqUBoQt

Туалеты на пляжах будут чистить и дезинфицировать каждые два-три часа, в них тоже нужно заходить в масках.