https://ria.ru/20200611/1572831958.html
Пляжи Майами будут работать по новым правилам
2020-06-11T20:31
2020-06-11T20:31
туризм
пляжи
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майами-бич
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пляжи, туризм, майами-бич, новости - туризм, майами, сша
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Открывающиеся пляжи Майами будут работать по новым правилам, сообщает
Travel and Leisure.
Знаменитые пляжи Майами-Бич будут открылись для купания, серфинга и принятия солнечных ванн, но посетители не могут пользоваться общественным оборудованием, например, игровыми площадками.
Там нельзя собираться группами более 10 человек, а загорающие должны быть в масках.
Во вторник мэр Майами Карлос Гименес опубликовал инфографику, наглядно показывающую, что можно и нельзя делать на пляже.
Туалеты на пляжах будут чистить и дезинфицировать каждые два-три часа, в них тоже нужно заходить в масках.
Все спасатели также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.