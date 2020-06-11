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В Саратове завели дело на "авторитета" Бесо Руставского
2020-06-11T20:05
саратовская область
саратов
происшествия
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В Саратове завели дело на "авторитета" Бесо Руставского

20:05 11.06.2020
403
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Полиция в Саратовской области завела уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии против криминального авторитета Бесо Руставского, его жалобу на это решение суд отклонил, сообщила в четверг прокуратура региона.
По данным ведомства, следственная часть регионального главка МВД возбудила уголовное дело в отношении Бесо Руставского, которому предъявила обвинение по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Однако обвиняемый и его защитники оспорили постановление о возбуждении уголовного дела в суде. При этом сам "авторитет" в судебном заседании заявил о том, что таковым в настоящее время не является.
"Постановлением Октябрьского районного суда Саратова жалоба обвиняемого и защитников о несогласии с постановлением о возбуждении уголовного дела по ст. 210.1 УК РФ оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в суде представители следствия и прокуратуры области представили достаточные доказательства, позволяющие сделать суду вывод о законности возбуждения дела в отношении криминального "авторитета".
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