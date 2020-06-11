В Саратове завели дело на "авторитета" Бесо Руставского

По данным ведомства, следственная часть регионального главка МВД возбудила уголовное дело в отношении Бесо Руставского, которому предъявила обвинение по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Однако обвиняемый и его защитники оспорили постановление о возбуждении уголовного дела в суде. При этом сам "авторитет" в судебном заседании заявил о том, что таковым в настоящее время не является.