Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572831575.html
Вдохновение и красота: как преображают женщин после химиотерапии
2020-06-11T19:59
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572831459_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_ae9930f40c6869abd8b66cb217ba4b04.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572831575.html?chat_room_id=1572831575
Новости
ru-RU
147
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=93674188&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572831459_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_ae9930f40c6869abd8b66cb217ba4b04.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572831459_160:0:640:360_1200x0_80_0_0_47a43d249b6948da0e867a00ccb7363a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572831459_248:0:608:360_1200x0_80_0_0_fcdc4c1c6dbf2388a2ac1ebab84cfaed.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, онкология, жизнь без преград, видео, общество
Вдохновение и красота: как преображают женщин после химиотерапии
Для жительниц Челябинска, узнавших о страшном диагнозе и перенесших химиотерапию, создали бесплатный проект по преображению. Автор идеи, сама имеющая онкологическое заболевание, устраивает фотосессии для женщин. Во время съемок участницы делятся своими историями и получают положительные эмоции.
2020-06-11T19:59
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=93674188&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572831459_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_ae9930f40c6869abd8b66cb217ba4b04.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572831459_160:0:640:360_1200x0_80_0_0_47a43d249b6948da0e867a00ccb7363a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572831459_248:0:608:360_1200x0_80_0_0_fcdc4c1c6dbf2388a2ac1ebab84cfaed.jpg
PT1M55S

Вдохновение и красота: как преображают женщин после химиотерапии

19:59 11.06.2020
147
Для жительниц Челябинска, узнавших о страшном диагнозе и перенесших химиотерапию, создали бесплатный проект по преображению. Автор идеи, сама имеющая онкологическое заболевание, устраивает фотосессии для женщин. Во время съемок участницы делятся своими историями и получают положительные эмоции.
300000
Обсудить 0
Рекомендуем
Кадры столкновения мотоцикла ДПС с легковым автомобилем на Мосфильмовской улице
На западе Москвы мотоциклист ДПС пострадал в ДТП
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Кадры столкновения мотоцикла ДПС с легковым автомобилем на Мосфильмовской улице
ДТП с участием мотоциклиста ДПС в Москве попало на видео
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 в Москве
Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
Иван Охлобыстин
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"
Видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в калининградском ОВД
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Певица Любовь Успенская
Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Следователи выясняют состояние Ефремова перед ДТП
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины попросил Евросоюз усилить санкции против России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
Американские флаги в Вашингтоне
В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям
Мужчина со смартфоном
Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка
Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
Лента новостейМолния