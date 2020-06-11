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Вдохновение и красота: как преображают женщин после химиотерапии
2020-06-11T19:59
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видео, онкология, жизнь без преград, видео, общество
Вдохновение и красота: как преображают женщин после химиотерапии
Для жительниц Челябинска, узнавших о страшном диагнозе и перенесших химиотерапию, создали бесплатный проект по преображению. Автор идеи, сама имеющая онкологическое заболевание, устраивает фотосессии для женщин. Во время съемок участницы делятся своими историями и получают положительные эмоции.
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Для жительниц Челябинска, узнавших о страшном диагнозе и перенесших химиотерапию, создали бесплатный проект по преображению. Автор идеи, сама имеющая онкологическое заболевание, устраивает фотосессии для женщин. Во время съемок участницы делятся своими историями и получают положительные эмоции.