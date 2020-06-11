Главы МИД стран Центральной Азии и ЕС обсудят борьбу с COVID-19

По данным пресс-службы, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов, связанных с укреплением диалога "Центральная Азия - Европейский союз" в различных сферах, в том числе в условиях пандемии. "Отдельное внимание будет уделено принимаемым сторонами практическим мерам по противодействию распространению COVID-19", - добавили в МИД.