Главы МИД стран Центральной Азии и ЕС обсудят борьбу с COVID-19

ТАШКЕНТ, 11 июн - РИА Новости. Главы МИД стран Центральной Азии и ЕС в пятницу в онлайн-режиме обсудят меры противодействия коронавирусу COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.
"Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 12 июня примет участие в министерской встрече "Европейский Союз – Центральная Азия", которая пройдет в формате видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
По данным пресс-службы, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов, связанных с укреплением диалога "Центральная Азия - Европейский союз" в различных сферах, в том числе в условиях пандемии. "Отдельное внимание будет уделено принимаемым сторонами практическим мерам по противодействию распространению COVID-19", - добавили в МИД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.