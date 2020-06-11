https://ria.ru/20200611/1572830905.html
Цены на нефть ускорили темпы снижения
2020-06-11T20:08
2020-06-11T20:08
цены на нефть
wti (нефть)
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цены на нефть, wti (нефть), федеральная резервная система сша, европа, brent, сша, в мире
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Цены на нефть ускорили темпы снижения после закрытия фондовых рынков Европы
, нефтяные котировки теряют в связи с публикацией новых макроэкономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС
) США
, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.30 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent
опускалась на 8,65%, до 38,12 доллара за баррель; июльские фьючерсы на нефть марки WTI
- на 9,92%, до 35,67 доллара за баррель, минутами ранее их удешевление превышало 10%.
Днем нефтяные котировки опускались на 4-5%.
На мировых рынках сохраняется заметная волатильность, которая усилилась к вечеру. Накануне ФРС спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году, а также скорректировал ожидаемый уровень безработицы - до 9,3% с декабрьской оценки в 3,5%.
На этом фоне фондовые биржи Европы упали на 4-5% по основным индексам, в этих пределах сейчас снижаются и соответствующие индикаторы в США.