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Цены на нефть ускорили темпы снижения
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цены на нефть, wti (нефть), федеральная резервная система сша, европа, brent, сша, в мире

Цены на нефть ускорили темпы снижения

20:08 11.06.2020
1607
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Цены на нефть ускорили темпы снижения после закрытия фондовых рынков Европы, нефтяные котировки теряют в связи с публикацией новых макроэкономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.30 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 8,65%, до 38,12 доллара за баррель; июльские фьючерсы на нефть марки WTI - на 9,92%, до 35,67 доллара за баррель, минутами ранее их удешевление превышало 10%.
Днем нефтяные котировки опускались на 4-5%.
На мировых рынках сохраняется заметная волатильность, которая усилилась к вечеру. Накануне ФРС спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году, а также скорректировал ожидаемый уровень безработицы - до 9,3% с декабрьской оценки в 3,5%.
На этом фоне фондовые биржи Европы упали на 4-5% по основным индексам, в этих пределах сейчас снижаются и соответствующие индикаторы в США.
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Цены на нефтьWTI (нефть)Федеральная резервная система СШАЕвропаBrentСШАВ мире
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