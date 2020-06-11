Цены на нефть ускорили темпы снижения

На мировых рынках сохраняется заметная волатильность, которая усилилась к вечеру. Накануне ФРС спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году, а также скорректировал ожидаемый уровень безработицы - до 9,3% с декабрьской оценки в 3,5%.