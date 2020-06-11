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В Воронежской области продлили режим самоизоляции
2020-06-11T19:28
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В Воронежской области продлили режим самоизоляции

19:28 11.06.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно.
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"Внести в абзац первый пункта 2 указа губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив слова "до 14 июня 2020 года" словами "до 21 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
В Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждена у 3766 пациентов, выздоровели 1859. Умер 21 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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