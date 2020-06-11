https://ria.ru/20200611/1572830176.html
Некоторых россиян в американских тюрьмах проверили на COVID-19
2020-06-11T19:26
2020-06-11T19:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
уильям барр
богдана осипова
майк помпео
коронавирусы
роман селезнев
константин ярошенко
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коронавирус covid-19, россия, уильям барр, богдана осипова, майк помпео, коронавирусы, роман селезнев, константин ярошенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), виктор бут, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости.
Некоторых россиян в тюрьмах США
протестировали на коронавирус, результаты отрицательные, говорится в ответах посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ на сайте МИД РФ
.
"После наших обращений к американским властям многим соотечественникам была оказана квалифицированная медицинская помощь. Некоторых из осужденных уже протестировали на коронавирус. К счастью, результаты отрицательные", - сказал Антонов.
По его словам, российские дипломаты находятся в тесном контакте с госдепартаментом США, Федеральным бюро тюрем и непосредственно руководством исправительных заведений.
"В настоящее время продолжаем добиваться от Вашингтона
освобождения наиболее уязвимой категории заключенных, чьи жизнь и здоровье в период пандемии под угрозой", - добавил Антонов.
Он отметил, что самыми резонансными являются дела Константина Ярошенко
, Виктора Бута
, Романа Селезнева
и Богданы Осиповой
, о которых часто пишут СМИ. И именно они, сказал посол, хорошо демонстрируют "репрессивный характер американской юстиции".
"Их права постоянно нарушаются. Без объяснения причин их помещают в карцер, отказывают в получении квалифицированной медицинской помощи и необходимых лекарств. Безусловно, все это негативно сказывается как на физическом, так и на психическом состоянии здоровья соотечественников", - казал Антонов.
Дипломат напомнил, что на фоне пандемии глава МИД РФ Сергей Лавров
направил послание госсекретарю Майку Помпео
с просьбой рассмотреть возможность возвращения в Россию по гуманитарным соображениям всех отбывающих наказание в США россиян. Сам Антонов тоже лично ставил вопрос о судьбе соотечественников перед генпрокурором Уильямом Барром
и руководством Федерального бюро тюрем.
"К сожалению, наши призывы проявить милосердие и освободить россиян остались без внимания", - констатировал Антонов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.