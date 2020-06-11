Некоторых россиян в американских тюрьмах проверили на COVID-19

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Некоторых россиян в тюрьмах Некоторых россиян в тюрьмах США протестировали на коронавирус, результаты отрицательные, говорится в ответах посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ на сайте МИД РФ

"После наших обращений к американским властям многим соотечественникам была оказана квалифицированная медицинская помощь. Некоторых из осужденных уже протестировали на коронавирус. К счастью, результаты отрицательные", - сказал Антонов.

По его словам, российские дипломаты находятся в тесном контакте с госдепартаментом США, Федеральным бюро тюрем и непосредственно руководством исправительных заведений.

"В настоящее время продолжаем добиваться от Вашингтона освобождения наиболее уязвимой категории заключенных, чьи жизнь и здоровье в период пандемии под угрозой", - добавил Антонов.

"Их права постоянно нарушаются. Без объяснения причин их помещают в карцер, отказывают в получении квалифицированной медицинской помощи и необходимых лекарств. Безусловно, все это негативно сказывается как на физическом, так и на психическом состоянии здоровья соотечественников", - казал Антонов.

Дипломат напомнил, что на фоне пандемии глава МИД РФ Сергей Лавров направил послание госсекретарю Майку Помпео с просьбой рассмотреть возможность возвращения в Россию по гуманитарным соображениям всех отбывающих наказание в США россиян. Сам Антонов тоже лично ставил вопрос о судьбе соотечественников перед генпрокурором Уильямом Барром и руководством Федерального бюро тюрем.

"К сожалению, наши призывы проявить милосердие и освободить россиян остались без внимания", - констатировал Антонов.