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Некоторых россиян в американских тюрьмах проверили на COVID-19
2020-06-11T19:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
уильям барр
богдана осипова
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роман селезнев
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Некоторых россиян в американских тюрьмах проверили на COVID-19

19:26 11.06.2020
180
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Некоторых россиян в тюрьмах США протестировали на коронавирус, результаты отрицательные, говорится в ответах посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ на сайте МИД РФ.
"После наших обращений к американским властям многим соотечественникам была оказана квалифицированная медицинская помощь. Некоторых из осужденных уже протестировали на коронавирус. К счастью, результаты отрицательные", - сказал Антонов.
По его словам, российские дипломаты находятся в тесном контакте с госдепартаментом США, Федеральным бюро тюрем и непосредственно руководством исправительных заведений.
"В настоящее время продолжаем добиваться от Вашингтона освобождения наиболее уязвимой категории заключенных, чьи жизнь и здоровье в период пандемии под угрозой", - добавил Антонов.
Он отметил, что самыми резонансными являются дела Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева и Богданы Осиповой, о которых часто пишут СМИ. И именно они, сказал посол, хорошо демонстрируют "репрессивный характер американской юстиции".
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"Их права постоянно нарушаются. Без объяснения причин их помещают в карцер, отказывают в получении квалифицированной медицинской помощи и необходимых лекарств. Безусловно, все это негативно сказывается как на физическом, так и на психическом состоянии здоровья соотечественников", - казал Антонов.
Дипломат напомнил, что на фоне пандемии глава МИД РФ Сергей Лавров направил послание госсекретарю Майку Помпео с просьбой рассмотреть возможность возвращения в Россию по гуманитарным соображениям всех отбывающих наказание в США россиян. Сам Антонов тоже лично ставил вопрос о судьбе соотечественников перед генпрокурором Уильямом Барром и руководством Федерального бюро тюрем.
"К сожалению, наши призывы проявить милосердие и освободить россиян остались без внимания", - констатировал Антонов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияУильям БаррБогдана ОсиповаМайк ПомпеоКоронавирусыРоман СелезневКонстантин ЯрошенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Виктор БутСШАВ мире
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