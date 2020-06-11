Собянин заявил, что риски заражения коронавирусом еще высоки

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Коронавирус еще не побежден, и риски заболеваемости остаются еще высокими, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что это происходит, несмотря на то что город постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни

"Еще раз хочу обратить внимание всех москвичей на то, что вирус еще не побежден и риски заболеваемости остаются высокими. Нужно беречь себя и родных, не провоцировать ситуацию, которая бы подвергала опасности: не ходить в те места, где явные скопления людей, обязательно носить маску, заходя в транспорт или магазин, надевать и маску, и перчатки", - сказал Собянин.

Все эти правила нужно соблюдать в особенности, если есть пожилые или хронически больные близкие, они находятся в группе риска.

"Таким образом, у нас будет еще больше гарантий, что мы каждую неделю будем открывать новые и новые возможности для новой нормальной реальности", - сказал Собянин.