https://ria.ru/20200611/1572829991.html
Собянин заявил, что риски заражения коронавирусом еще высоки
2020-06-11T19:21
2020-06-11T19:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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lj2
Sapienti sat ("Умному - достаточно"). Умные , вроде, и так это умом понимают. Но народу нужно повторять, так как эмоционально и психологически не верят рациональности. А дальше будет работать Дарвин. В том числе и по отношению к уму.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Коронавирус
еще не побежден, и риски заболеваемости остаются еще высокими, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что это происходит, несмотря на то что город постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни
"Еще раз хочу обратить внимание всех москвичей на то, что вирус еще не побежден и риски заболеваемости остаются высокими. Нужно беречь себя и родных, не провоцировать ситуацию, которая бы подвергала опасности: не ходить в те места, где явные скопления людей, обязательно носить маску, заходя в транспорт или магазин, надевать и маску, и перчатки", - сказал Собянин.
Все эти правила нужно соблюдать в особенности, если есть пожилые или хронически больные близкие, они находятся в группе риска.
"Таким образом, у нас будет еще больше гарантий, что мы каждую неделю будем открывать новые и новые возможности для новой нормальной реальности", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.