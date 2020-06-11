Число заболевших COVID-19 медиков в Саратовской области превысило 600

Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области , превысило 600 человек, из них две трети уже вылечились, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 4132 случая заражения коронавирусом, умерли 37 пациентов, выздоровели 1811. По данным минздрава региона на 9 июня, количество зараженных коронавирусом медработников в области составляло 587.

"Заболевших уже, к сожалению, 612 человек, выздоровели 394", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос о числе заболевших коронавирусом медиков в регионе.

Он уточнил, что страховые выплаты получили 19 медиков, заразившихся коронавирусом при выполнении профессиональных обязанностей, в отношении еще 24 пакеты документов находятся на рассмотрении в Фонде социального страхования.

"По всем остальным по результатам работы комиссий на местах документация будет передаваться незамедлительно в Фонд социального страхования", - добавил замминистра.

Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.

Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции и пациентами с подозрением на эту инфекцию.