Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572829765.html
Число заболевших COVID-19 медиков в Саратовской области превысило 600
2020-06-11T19:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1200x0_80_0_0_1ba8e5006b22473dec9c74d86732ebbe.jpg
https://ria.ru/20200610/1572735925.html
саратовская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572829765.html?chat_room_id=1572829765
Новости
ru-RU
189
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1200x0_80_0_0_1ba8e5006b22473dec9c74d86732ebbe.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_97:0:2828:2048_1200x0_80_0_0_153544e43a2655ea5cb05bf4989e4d2a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_438:0:2486:2048_1200x0_80_0_0_6f53d3d79384af39ecb096334779f933.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество

Число заболевших COVID-19 медиков в Саратовской области превысило 600

19:18 11.06.2020
189
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, превысило 600 человек, из них две трети уже вылечились, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4132 случая заражения коронавирусом, умерли 37 пациентов, выздоровели 1811. По данным минздрава региона на 9 июня, количество зараженных коронавирусом медработников в области составляло 587.
"Заболевших уже, к сожалению, 612 человек, выздоровели 394", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос о числе заболевших коронавирусом медиков в регионе.
Он уточнил, что страховые выплаты получили 19 медиков, заразившихся коронавирусом при выполнении профессиональных обязанностей, в отношении еще 24 пакеты документов находятся на рассмотрении в Фонде социального страхования.
Коронавирус
10 июня, 12:00Распространение нового коронавируса
Вирусолог рассказал, когда снизится распространение коронавируса в России
"По всем остальным по результатам работы комиссий на местах документация будет передаваться незамедлительно в Фонд социального страхования", - добавил замминистра.
Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010103
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
Рекомендуем
Медик с юным пациентом
В Саратовской области число заболевших COVID-19 детей приближается к 300
Воронеж
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Виды Саратова. Архивное фото
В Саратове разрешили гулять по набережным, но оставили закрытыми парки
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Четверг стал самым жарким днем в Москве с июня прошлого года
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать требования к работе школ в условиях COVID-19
Президент России Владимир Путин
Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин поручил определить сроки и условия приема детей в лагеря
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Путину доверяют 66,6 процента россиян, показал опрос
Саратов
В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
В Курской области еще один священник умер от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о падении смертности от COVID-19
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3088
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что риски заражения коронавирусом еще высоки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
Лента новостейМолния