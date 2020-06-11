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Захарова рассказала о премии имени Халеда аль-Хатыба для военкоров
2020-06-11T19:07
халед аль-хатыб
телеканал rt
мария захарова
сирия
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халед аль-хатыб, телеканал rt, мария захарова, сирия

Захарова рассказала о премии имени Халеда аль-Хатыба для военкоров

19:07 11.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о премии RT для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards.
Она напомнила, что награда учреждена в память о журналисте Халеде аль-Хатыбе, который погиб в 2017 году в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в Сирии. Премия вручается за лучшие работы из горячих точек в категориях: "Длинное видео", "Короткое видео" и "Текст".
"В своих репортажах он освещал бои сирийских правительственных сил с террористами. В 2018 году президент России подписал указ о посмертном награждении журналиста медалью за отвагу. Она была вручена его семье", — рассказала Захарова.
Она также отметила, что в этом году премия пройдет в третий раз.
Ранее RT продлил до 30 июня прием заявок на участие в третьей ежегодной международной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020.
Победителей объявят 30 июля — в годовщину смерти Халеда аль-Хатыба.
Корреспондент RT в Сирии Халед аль-Хатыб
10 июня, 12:26
RT продлил прием заявок на премию имени Халеда Аль-Хатыба
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Халед аль-ХатыбТелеканал RTМария ЗахароваСирия
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