Путин поручил разработать требования к работе школ в условиях COVID-19

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 июня разработать требования к работе школ в условиях COVID, в том числе при проведении ЕГЭ, и к организации летнего отдыха для детей, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе при проведении единого государственного экзамена и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо подготовить до 30 июня 2020. Ответственными назначены глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр просвещения Сергей Кравцов и высшие должностные лица регионов Российской Федерации.
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