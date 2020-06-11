https://ria.ru/20200611/1572828637.html
В Курской области еще один священник умер от коронавируса
2020-06-11T19:02
2020-06-11T19:03
религия и мировоззрение
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, курская область, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Священник Александр Масканов из Курской области
скончался в результате осложнений из-за заражения коронавирусной инфекцией, сообщается
на сайте Курской епархии Русской православной церкви.
Это уже вторая смерть священнослужителя в регионе в результате заражения COVID-19.
"Десятого июня 2020 года после непродолжительной болезни, вызванной осложнениями в результате заражения коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу иерей Александр Масканов, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца села Малое Солдатское Беловского района Курской области", - говорится в сообщении.
В епархии отметили, что священник "был ревностным пастырем, добросовестно исполнял свои приходские обязанности, пользовался любовью и заслуженным уважением прихожан". Ему было 52 года.
Ранее от осложнений из-за заражения коронавирусом скончался 54-летний епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.