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В Курской области еще один священник умер от коронавируса
2020-06-11T19:03
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В Курской области еще один священник умер от коронавируса

19:02 11.06.2020 (обновлено: 19:03 11.06.2020)
253
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Священник Александр Масканов из Курской области скончался в результате осложнений из-за заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Курской епархии Русской православной церкви.
Это уже вторая смерть священнослужителя в регионе в результате заражения COVID-19.
"Десятого июня 2020 года после непродолжительной болезни, вызванной осложнениями в результате заражения коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу иерей Александр Масканов, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца села Малое Солдатское Беловского района Курской области", - говорится в сообщении.
В епархии отметили, что священник "был ревностным пастырем, добросовестно исполнял свои приходские обязанности, пользовался любовью и заслуженным уважением прихожан". Ему было 52 года.
Ранее от осложнений из-за заражения коронавирусом скончался 54-летний епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьКурская областьОбщество
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