В Курской области еще один священник умер от коронавируса

Это уже вторая смерть священнослужителя в регионе в результате заражения COVID-19.

"Десятого июня 2020 года после непродолжительной болезни, вызванной осложнениями в результате заражения коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу иерей Александр Масканов, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца села Малое Солдатское Беловского района Курской области", - говорится в сообщении.

В епархии отметили, что священник "был ревностным пастырем, добросовестно исполнял свои приходские обязанности, пользовался любовью и заслуженным уважением прихожан". Ему было 52 года.