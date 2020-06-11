https://ria.ru/20200611/1572828551.html
Путину доверяют 66,6 процента россиян, показал опрос
2020-06-11T19:01
2020-06-11T19:01
вциом
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808474_0:0:2666:1501_1200x0_80_0_0_0790f67f32bdaf3ba53095a7d65072f0.jpg
https://ria.ru/20200611/1572792128.html
Извините я специально
Зажимаешь куки файлы и накручиваешь сколько душе угодно. Тут с накрутками никто не борется :)
60
Сергей Писсов
Полиция, военные, прокуроры, судьи, чиновники всех рангов. Как раз 66,6% число дьявола
36
22
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572828551.html?chat_room_id=1572828551
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808474_0:0:2666:1501_1200x0_80_0_0_0790f67f32bdaf3ba53095a7d65072f0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808474_0:0:2666:2001_1200x0_80_0_0_d73117ee9a568f52cc01c10f2da91e2d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808474_30:0:2078:2048_1200x0_80_0_0_d027e81f313b3fb0f63918bb3f6be554.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
вциом, владимир путин, общество
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину
доверяют 66,6% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66,6% указали президента. Помимо этого, граждане доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину – 50,8%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 32,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 30,4%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 27%.
Кроме этого, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,2%.
Опрос проводился 1-7 июня. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.