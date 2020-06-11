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Путину доверяют 66,6 процента россиян, показал опрос
2020-06-11T19:01
вциом
владимир путин
общество
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Зажимаешь куки файлы и накручиваешь сколько душе угодно. Тут с накрутками никто не борется :)
60
Полиция, военные, прокуроры, судьи, чиновники всех рангов. Как раз 66,6% число дьявола
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353
60
вциом, владимир путин, общество

Путину доверяют 66,6 процента россиян, показал опрос

19:01 11.06.2020
1025
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 66,6% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66,6% указали президента. Помимо этого, граждане доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину – 50,8%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 32,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 30,4%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 27%.
Кроме этого, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,2%.
Опрос проводился 1-7 июня. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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392674549249
Обсудить 22
ВЦИОМВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Зажимаешь куки файлы и накручиваешь сколько душе угодно. Тут с накрутками никто не борется :)
11 июня, 19:25
Извините я специально
5121041118
Полиция, военные, прокуроры, судьи, чиновники всех рангов. Как раз 66,6% число дьявола
11 июня, 19:50
Сергей Писсов
2216205
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