Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области превысило 200, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 4132 случая заражения коронавирусом, умерли 37 пациентов, выздоровели 1811. По данным минздрава области на 10 июня, в тяжелом состоянии находились 193 пациента с COVID-19, в том числе 79 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"По тяжелых пациентам: 150 на кислородной поддержке, 52 пациента на искусственной вентиляции легких, из них 35 на инвазивной и 17 на неинвазивной", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он уточнил, что всего в стационарах находятся 1053 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 911 имеют пневмонию, еще 1075 пациентов получают лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.