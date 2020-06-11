https://ria.ru/20200611/1572828377.html
Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-11T18:59
2020-06-11T18:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области
превысило 200, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 4132 случая заражения коронавирусом, умерли 37 пациентов, выздоровели 1811. По данным минздрава области на 10 июня, в тяжелом состоянии находились 193 пациента с COVID-19, в том числе 79 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"По тяжелых пациентам: 150 на кислородной поддержке, 52 пациента на искусственной вентиляции легких, из них 35 на инвазивной и 17 на неинвазивной", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что всего в стационарах находятся 1053 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 911 имеют пневмонию, еще 1075 пациентов получают лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.