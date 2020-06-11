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В акватории Калининградского залива обнаружили нефтяные пятна
2020-06-11T18:56
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
балтийск
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), балтийск, происшествия

В акватории Калининградского залива обнаружили нефтяные пятна

18:56 11.06.2020
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© Фото : группа "Балтийский городской округ" во ВКонтактеПятно нефтепродуктов в акватории Калининградского залива в районе плавдока в г. Балтийске
Пятно нефтепродуктов в акватории Калининградского залива в районе плавдока в г. Балтийске
© Фото : группа "Балтийский городской округ" во ВКонтакте
КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА Новости. Пятна нефтепродуктов обнаружены в акватории Калининградского залива в районе плавдока в городе Балтийске, сообщила администрация Балтийского городского округа.
"В администрацию Балтийского городского округа от АО "33-й Судоремонтный завод" поступило сообщение об обнаружении пятна нефтепродуктов в акватории Калининградского залива в районе плавдока в Балтийске. Сотрудниками администрации и военным экологом Балтийской военно-морской базы проведена совместная работа по обследованию акватории военной и внутренней гавани от 9-го до 24-го причала на предмет загрязнения", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что для ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Калининградского залива организована работа Морского уборочного судна. Власти муниципалитета направили в адрес балтийско-арктического морского управления Росприроднадзора обращение с просьбой провести проверку по этому факту.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)БалтийскПроисшествия
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