В акватории Калининградского залива обнаружили нефтяные пятна

"В администрацию Балтийского городского округа от АО "33-й Судоремонтный завод" поступило сообщение об обнаружении пятна нефтепродуктов в акватории Калининградского залива в районе плавдока в Балтийске. Сотрудниками администрации и военным экологом Балтийской военно-морской базы проведена совместная работа по обследованию акватории военной и внутренней гавани от 9-го до 24-го причала на предмет загрязнения", - говорится в сообщении.