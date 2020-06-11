https://ria.ru/20200611/1572827790.html
В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
2020-06-11T18:51
2020-06-11T18:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Пожилая пациентка с коронавирусом
скончалась в Саратовской области
, общее количество летальных случаев в регионе возросло до 37, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 4132 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1811 пациентов. К 5 июня в области скончались 36 пациентов с COVID-19.
"За сутки у нас есть один зарегистрированный летальный исход у пациентки 76 лет, которая находилась на лечении в одном из стационаров… Таким образом, на сегодня 37 летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"К сожалению, (умершая пациентка) имела достаточно выраженное двустороннее поражение легких, которое сопровождалось нарастанием полиорганной недостаточности, и пациентка имела еще онкологическое достаточно тяжелое заболевание, сахарный диабет, ряд сердечно-сосудистых заболеваний, которые внесли общий вклад в развитие критической ситуации по органам дыхания", - пояснил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.