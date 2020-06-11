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В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
2020-06-11T18:51
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В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом

18:51 11.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Саратовской области, общее количество летальных случаев в регионе возросло до 37, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 4132 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1811 пациентов. К 5 июня в области скончались 36 пациентов с COVID-19.
"За сутки у нас есть один зарегистрированный летальный исход у пациентки 76 лет, которая находилась на лечении в одном из стационаров… Таким образом, на сегодня 37 летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"К сожалению, (умершая пациентка) имела достаточно выраженное двустороннее поражение легких, которое сопровождалось нарастанием полиорганной недостаточности, и пациентка имела еще онкологическое достаточно тяжелое заболевание, сахарный диабет, ряд сердечно-сосудистых заболеваний, которые внесли общий вклад в развитие критической ситуации по органам дыхания", - пояснил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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