В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом

"За сутки у нас есть один зарегистрированный летальный исход у пациентки 76 лет, которая находилась на лечении в одном из стационаров… Таким образом, на сегодня 37 летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.