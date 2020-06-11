https://ria.ru/20200611/1572827499.html
В Боливии закроют еще один крупный город из-за вспышки коронавируса
2020-06-11T18:48
2020-06-11T18:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
боливия
бразилия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, боливия, бразилия, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости.
Власти Боливии
с понедельника закроют город Кобиха на севере страны с населением более 50 тысяч человек из-за вспышки коронавируса
, сообщил в эфире телеканала Unitel губернатор департамента Пандо, центром которого и является этот город, Луис Адольфо Флорес.
Ранее с 1 июня по той же причине был закрыт город Тринидад в центральной части страны, где проживают более 100 тысяч человек.
"С понедельника мы закроем Кобиху и вместе с бригадами врачей будем "расчищать" его… Надеюсь, нам удастся сдержать заражение", - сказал губернатор. Он пояснил, что и Кобиха, и департамент в целом имеют протяженную границу с Бразилией
, и многие боливийцы пересекают границу в поисках работы, хоть это и нелегально, а пограничного контроля недостаточно.
"У нас было 12 случаев в течение 38 дней, но мы знали, что проблемы будут, потому что население часто переходит границу с Бразилией, где много случаев заражения… Сейчас у нас 130 случаев и 300 на подозрении", - сказал он.
У департамента не хватает тестов и оборудования для борьбы с COVID-19. Реактивов для тестов хватит только на четыре дня, отделение интенсивной терапии располагает лишь 12 кроватями и 6 аппаратами для вентиляции легких. Местные власти попросили дополнительное оборудование, но оно пока не пришло.
Всего в Боливии зарегистрировано 15 281 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 2 261 человек, 512 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.