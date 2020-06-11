В Боливии закроют еще один крупный город из-за вспышки коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Власти Власти Боливии с понедельника закроют город Кобиха на севере страны с населением более 50 тысяч человек из-за вспышки коронавируса , сообщил в эфире телеканала Unitel губернатор департамента Пандо, центром которого и является этот город, Луис Адольфо Флорес.

Ранее с 1 июня по той же причине был закрыт город Тринидад в центральной части страны, где проживают более 100 тысяч человек.

"С понедельника мы закроем Кобиху и вместе с бригадами врачей будем "расчищать" его… Надеюсь, нам удастся сдержать заражение", - сказал губернатор. Он пояснил, что и Кобиха, и департамент в целом имеют протяженную границу с Бразилией , и многие боливийцы пересекают границу в поисках работы, хоть это и нелегально, а пограничного контроля недостаточно.

"У нас было 12 случаев в течение 38 дней, но мы знали, что проблемы будут, потому что население часто переходит границу с Бразилией, где много случаев заражения… Сейчас у нас 130 случаев и 300 на подозрении", - сказал он.

У департамента не хватает тестов и оборудования для борьбы с COVID-19. Реактивов для тестов хватит только на четыре дня, отделение интенсивной терапии располагает лишь 12 кроватями и 6 аппаратами для вентиляции легких. Местные власти попросили дополнительное оборудование, но оно пока не пришло.

Всего в Боливии зарегистрировано 15 281 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 2 261 человек, 512 скончались.