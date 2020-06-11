Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома

Он подчеркнул, что массовые мероприятия в городе пока запрещены, и посоветовал посмотреть все по телевизору.

"Никакой массовки не должно быть", — добавил мэр.

Он также призвал гостей из других городов пока не ездить в Москву.

"Карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Если есть необходимость — приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки", — пояснил Собянин.

Он добавил, что в Москве сейчас эпидемиологический режим намного лучше, чем во многих регионах.

Собянин также призвал не пользоваться детскими площадками, их откроют 23 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация.

"Они реально закрыты и запрещены к пользованию", — пояснил мэр.

Он добавил, что когда площадки откроются, власти обязательно усилят санитарно-защитные требования к ним и уровень дезинфекции.

Собянин напомнил, что снятие ограничений в Москве происходит постепенно, вначале с 12 мая заработали стройки и предприятия промышленности.

"Мы же не сказали, что мы все открыли, мы рассказали, как все поэтапно будет раскрываться: с 16-го, 23-го. <...> Массовые мероприятия вообще перенесли на июль. Все это растянуто как минимум за два месяца, не одномоментно", — заключил мэр.