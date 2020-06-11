https://ria.ru/20200611/1572827147.html
Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома
2020-06-11T18:42
2020-06-11T21:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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Яннис Янаков
"Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники".... а жители Москвы посоветовали Собянину больше ничего не советовать !
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pavelsmetkin
Вот пусть сам и не выходит . Запрёт двери закроет ставни на окнах залезет в шкаф и закроет глаза .
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Власти Москвы
не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 24"
.
Он подчеркнул, что массовые мероприятия в городе пока запрещены, и посоветовал посмотреть все по телевизору.
"Никакой массовки не должно быть", — добавил мэр.
Он также призвал гостей из других городов пока не ездить в Москву.
"Карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Если есть необходимость — приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки", — пояснил Собянин.
Он добавил, что в Москве сейчас эпидемиологический режим намного лучше, чем во многих регионах.
Собянин также призвал не пользоваться детскими площадками, их откроют 23 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация.
"Они реально закрыты и запрещены к пользованию", — пояснил мэр.
Он добавил, что когда площадки откроются, власти обязательно усилят санитарно-защитные требования к ним и уровень дезинфекции.
Собянин напомнил, что снятие ограничений в Москве происходит постепенно, вначале с 12 мая заработали стройки и предприятия промышленности.
"Мы же не сказали, что мы все открыли, мы рассказали, как все поэтапно будет раскрываться: с 16-го, 23-го. <...> Массовые мероприятия вообще перенесли на июль. Все это растянуто как минимум за два месяца, не одномоментно", — заключил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.